Vì sao nhiều người xếp hàng dài mua bất chấp giá vàng miếng đắt hơn thế giới 20 triệu? 27/08/2025 14:40

(PLO)- Dù chênh lệch với giá vàng thế giới hơn 20 triệu đồng - mức kỷ lục, vàng miếng trong nước vẫn được người dân săn đón, xếp hàng dài chờ mua.

Dù Nghị định 232 vừa ban hành, được kỳ vọng xóa bỏ độc quyền và gia tăng nguồn cung, song thực tế cho thấy thị trường vàng trong nước vẫn còn nhiều biến động. Giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục leo thang, thậm chí thiết lập kỷ lục mới, trong khi chênh lệch với giá thế giới vẫn ở mức chưa từng có.

Chen chân mua vàng dù cao kỷ lục so với thế giới

Ngày 27-8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) dao động quanh mức 126 – 128 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước. Vàng nhẫn 9999 cũng được điều chỉnh lên 119,9 – 122,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng sau khi đạt đỉnh 130 triệu đồng/lượng trong ngày 25 và 26-8, hiện đã hạ nhiệt còn 127 – 128,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 – 1,7 triệu đồng so với 2 phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng thế giới lại giảm 17 USD/ounce, xuống 3.375 USD/ounce, tương đương khoảng 108 triệu đồng/lượng quy đổi. Như vậy, vàng SJC đang cao hơn thế giới tới hơn 20 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch hiếm thấy.

Dù chênh lệch lớn và rủi ro cao, thị trường trong nước vẫn nóng lên từng giờ. Tại trụ sở SJC vào sáng nay (27-8), cảnh người dân xếp hàng chờ mua vàng tiếp tục tái diễn. Từ 6h sáng, đã có vài chục người đứng xếp hàng từ trong sảnh ra tận ngoài cổng công ty.

Khách đến cửa hàng SJC từ sáng sớm. Ảnh: T.LINH

Để kiểm soát, Công ty SJC giới hạn mỗi khách chỉ được mua tối đa một lượng vàng miếng hoặc một chỉ vàng nhẫn. Đến khoảng 10h, do số khách mỗi lúc một đông nên Công ty SJC buộc phải tạm dừng phát phiếu.

Theo quan sát của phóng viên, trong khoảng hai giờ đầu buổi sáng, giao dịch chủ yếu là khách đến mua, người dân bán vàng không đáng kể, chỉ rải rác 1-2 chỉ đến 1-2 lượng.

Khách ngồi chờ mua vàng tại cửa hàng SJC. Ảnh: T.LINH

Một nhân viên tại quầy chia sẻ: “Những ngày qua, đa phần khách chỉ tìm cách mua vào, ít người bán ra. Cá biệt chỉ có một khách bán lượng lớn 200 lượng, thu về tới 25 tỉ đồng để mua nhà nhưng trường hợp này rất hiếm.”

Sức nóng thị trường còn thể hiện ở hiện tượng thuê người xếp hàng mua hộ. Có người là chạy grap, có người là sinh viên, sau khi mua thành công ngay lập tức bán lại cho khách bên ngoài với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Nghịch lý cung cầu khiến khoảng cách giữa giá mua và bán vàng giãn khoảng 2 - 2,5 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng. Với biên độ này, hầu như không có cơ hội sinh lời ngắn hạn, ngược lại còn tiềm ẩn rủi ro thua lỗ kép cho những ai muốn lướt sóng.

Anh Tuấn (phường Sài Gòn) than thở: “Trước đây mua vàng dễ như đi chợ, giờ thì không khác nào đi săn lùng hàng hiếm. Tôi xếp hàng từ sáng sớm mà vẫn lo không biết tới lượt mình nhân viên có thông báo quầy đã hết vàng hay không.”

Tương tự, chị Hạnh (phường Tân Sơn Nhất) ngao ngán: “Đứng giữa trời nắng mấy tiếng cũng phải chịu vì không mua hôm nay thì mai sợ giá lại vọt lên. Vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 vẫn là của để dành chứ gửi ngân hàng lời lãi chẳng đáng bao nhiêu.”

Nghị định mới: Xóa bỏ độc quyền nhưng siết quản lý giao dịch

Điều đáng chú ý là cơn sốt giá vàng miếng vẫn tiếp tục diễn ra ngay sau khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo quy định mới, độc quyền sản xuất vàng miếng chính thức được gỡ bỏ. Từ nay, các ngân hàng thương mại (không phải mọi tổ chức tín dụng) sẽ được phép sản xuất vàng miếng, đồng thời được quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Đây được coi là bước mở cửa nhằm tăng tính cạnh tranh, bổ sung nguồn cung và dần đưa thị trường về trạng thái cân bằng hơn.

Bên cạnh đó, Chính phủ lại siết chặt hoạt động giao dịch. Các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày trở lên, tức chỉ tương đương khoảng 2 chỉ vàng, buộc phải thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng.

Mục tiêu của quy định mới là minh bạch hóa dòng tiền, hạn chế tình trạng mua bán tự phát và chống rửa tiền. Khách hàng khi mua vàng sẽ phải xác thực thông tin cá nhân qua ngân hàng trong khi doanh nghiệp có nghĩa vụ lập hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu giao dịch và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước khi cần thiết.

Giá vàng miếng tiếp tục lập kỷ lục mới. Ảnh minh họa

Ngoài ra, Nghị định 232/2025 cũng bổ sung trách nhiệm quản lý với doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Khi bán vàng nguyên liệu mua từ ngân hàng thương mại, doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử, đảm bảo dữ liệu giao dịch minh bạch. Đây được coi là bước siết chặt quản lý khâu nguyên liệu, giúp Nhà nước kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng vàng.

Dù nghị định mới được kỳ vọng xóa bỏ độc quyền và gia tăng nguồn cung, song thực tế cho thấy thị trường vẫn còn nhiều biến động. Giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục leo thang, thậm chí thiết lập kỷ lục mới, trong khi chênh lệch với giá thế giới vẫn ở mức chưa từng có.

Các chuyên gia cho rằng hiệu ứng chính sách cần thời gian mới phát huy tác dụng. Việc cho phép ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng có thể giúp giảm áp lực nguồn cung nhưng khâu triển khai không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

Trong khi đó, tâm lý người dân vẫn coi vàng là “hầm trú ẩn” an toàn giữa bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp, bất động sản còn khó khăn và các kênh đầu tư khác tiềm ẩn rủi ro.

Trong ngắn hạn, hiện tượng xếp hàng mua vàng có thể còn tiếp diễn, nhất là khi chênh lệch mua bán vẫn ở mức cao và vàng SJC vẫn được xem như chuẩn mực niêm yết. Còn về dài hạn, nếu chính sách quản lý mới phát huy hiệu quả, thị trường có thể tiến tới minh bạch, giảm tình trạng đầu cơ và hạn chế những cơn sốt vàng bất thường như hiện nay.