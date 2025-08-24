Vì sao tăng trưởng tín dụng cuối 2025 có thể bùng nổ? 24/08/2025 11:21

(PLO)- Tăng trưởng tín dụng đang tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025, trong đó nhóm ngân hàng quốc doanh dẫn dắt khối tư nhân.

Tín dụng toàn hệ thống đang tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025. Không chỉ nhóm Big4 dẫn dắt, các ngân hàng thương mại cổ phần cũng ghi dấu ấn, cho thấy bức tranh cạnh tranh và dịch chuyển mới trong hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng đẩy mạnh vốn cho nền kinh tế

Tính đến cuối tháng 7-2025, tín dụng toàn hệ thống đã tăng hơn 10% so với cuối năm 2024. Trong khi vào cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 5,66%.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank dẫn đầu với mức tăng trưởng 10,3%, đưa dư nợ cho vay đạt 1,9 triệu tỉ đồng, cao hơn mức bình quân toàn ngành. Các ngân hàng Big 4 còn lại cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, Agribank tăng 7,68%, Vietcombank tăng 7,4% và BIDV tăng 6%.

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank, cho biết: “Tính đến ngày 31-7, dư nợ cho vay của Agribank đạt hơn 1,85 triệu tỉ đồng, tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cùng với đó, nguồn vốn huy động cũng tăng mạnh, đạt 2,15 triệu tỉ đồng, cao hơn 6% so với đầu năm”.

Không chỉ mở rộng dư nợ, Agribank còn triển khai đồng bộ các giải pháp hạ lãi suất, chia sẻ khó khăn với khách hàng. Ngân hàng kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào để tạo thêm dư địa giảm lãi suất.

Đến cuối tháng 7, lãi suất cho vay bình quân giảm thêm 0,37%/năm so với đầu năm. Tổng cộng, đã có 1,6 triệu khách hàng được giảm lãi suất, với dư nợ lên tới 170.000 tỷ đồng, tương đương số tiền hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng.

"Song song đó, Agribank triển khai 13 chương trình và sản phẩm tín dụng với tổng quy mô 400.000 tỉ đồng, mở rộng hạn mức tín dụng đối với nông, lâm, thủy sản thêm 20.000 tỉ đồng. Đây là lĩnh vực then chốt, được ưu tiên vốn cho mô hình sản xuất lớn, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch.

Agribank cũng là ngân hàng tích cực nhất trong việc giải ngân gói 145.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội. Tính đến cuối tháng 5, ngân hàng đã phê duyệt 16 dự án, giải ngân gần 1.400 tỉ đồng cho hơn 300 khách hàng", ông Vượng cho biết thêm.

Tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm được dự báo sẽ tăng mạnh hơn trong bối cảnh lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức thấp. Ảnh: T.L

Trong nhóm ngân hàng tư nhân, MB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi dư nợ cho vay nửa đầu năm 2025 đạt gần 880.000 tỉ đồng, vượt lên trên VPBank (hơn 829.000 tỉ đồng), Techcombank (trên 710.000 tỉ đồng) và ACB (khoảng 633.000 tỉ đồng). Đây là bước tiến mạnh mẽ, cho thấy tốc độ mở rộng tín dụng của MB đang duy trì ở mức cao và bền vững.

Đáng chú ý hơn, ngoài nhóm bốn "ông lớn" truyền thống, MB lần đầu tiên góp mặt trong Big 5 ngân hàng nộp ngân sách Nhà nước, với con số ấn tượng lên đến hơn 8.600 tỉ đồng.

Tính chung cả nhóm Big 5 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và MB), số nộp ngân sách đạt gần 48.900 tỉ đồng, chiếm tới 51% tổng nộp của 20 ngân hàng lớn nhất. Riêng MB xếp thứ 5 toàn ngành với 8.625 tỉ đồng, đánh dấu cột mốc lịch sử khi một ngân hàng thương mại cổ phần vươn lên ngang hàng cùng khối Big 4.

Những mũi nhọn kích hoạt 'cơn sóng' tín dụng cuối năm 2025

Nhận định về dư địa tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm 2025, nhiều chuyên gia kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm có thể chạm mốc 18-20%, thậm chí vượt cao hơn trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục mở rộng.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán MBS, động lực quan trọng đến từ tiến độ giải ngân đầu tư công. Sáu tháng đầu năm, mới có 268.000 tỉ đồng được giải ngân, tương đương 29,6% kế hoạch cả năm dù tăng hơn 42% so với cùng kỳ. Vì vậy, phần còn lại của 2025 được kỳ vọng sẽ chứng kiến tốc độ giải ngân tăng tốc, qua đó trở thành chìa khóa cho mục tiêu tăng trưởng GDP 8%.

Nghị quyết 68 được xem như cú hích để nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân, với mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp GDP lên 55-58% và đạt mốc 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Những chính sách như miễn lệ phí môn bài, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho SMEs trong 3 năm đầu, khuyến khích cho vay dựa trên dòng tiền thay vì tài sản thế chấp, hay giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp công nghệ cao và khởi nghiệp sáng tạo… sẽ tạo điều kiện giúp khu vực này mở rộng sản xuất, đồng thời gia tăng nhu cầu vốn vay.

Một điểm nhấn khác là NHNN đang nghiên cứu bỏ hạn mức tín dụng từ năm 2026. Theo công ty MBS, nếu cơ chế này được triển khai sẽ mang lại lợi thế cho các ngân hàng có nền tảng vốn và thanh khoản vững chắc, trong khi các ngân hàng yếu kém buộc phải cải thiện nội tại để duy trì sức cạnh tranh. Người đi vay cũng được hưởng lợi khi không còn rơi vào cảnh bị từ chối chỉ vì “hết room”.

Cùng với đó, hiện tượng dồn dập giải ngân vào cuối quý, cuối năm có thể được xóa bỏ, giúp dòng vốn tín dụng đi đúng địa chỉ, cải thiện chất lượng tài sản toàn ngành.

Đối với bất động sản, lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng vốn ngân hàng, Nghị quyết 68 cũng được kỳ vọng tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn pháp lý và hành chính.

Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, khuyến khích mô hình vay vốn dựa trên dòng tiền, cùng với quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm pháp nhân của doanh nghiệp so với trách nhiệm hình sự cá nhân, sẽ giúp khơi thông thị trường vốn cho doanh nghiệp địa ốc.

“Những yếu tố này, khi cộng hưởng, được dự báo sẽ tạo sức bật mới cho hoạt động tín dụng nửa cuối năm, không chỉ hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP mà còn góp phần cải thiện sức khỏe hệ thống ngân hàng và gia tăng niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh”, MBS nêu quan điểm.