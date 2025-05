Tín dụng bất động sản tăng trưởng, dòng tiền ưu tiên nhu cầu ở thực 31/05/2025 06:10

Trong khi các chủ đầu tư vẫn thận trọng với kế hoạch mở bán mới, nhu cầu thực về chốn an cư, đặc biệt từ người trẻ, tiếp tục là động lực giúp dòng vốn bất động sản duy trì nhịp tăng trưởng. Sự chuyển biến này hứa hẹn mở ra chu kỳ phục hồi bền vững hơn cho thị trường trong những tháng tới.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2, số liệu cập nhật mới nhất đến cuối tháng 4 vừa qua, tổng dư nợ đối với lĩnh vực tín dụng bất động sản trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 1,1 triệu tỉ đồng, tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 2,85% so với cuối năm 2024. Diễn biến này cho thấy thị trường tín dụng bất động sản đang có dấu hiệu khởi sắc, dù mức tăng trưởng chưa đồng đều qua các tháng.

Tín dụng nhà ở xã hội khởi sắc mạnh mẽ

“Hiện tín dụng bất động sản vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu tín dụng tại TP.HCM, chiếm khoảng 28% tổng dư nợ tín dụng. Đáng chú ý, tín dụng dành cho nhóm khách hàng vay để tự sử dụng bao gồm mua nhà để ở, chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà, sửa chữa nhà cửa, tiếp tục chiếm tỉ trọng áp đảo. Tổng dư nợ nhóm này đạt 727.000 tỉ đồng, chiếm 65% tổng dư nợ tín dụng bất động sản, tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước và tăng 0,65% so với cuối năm ngoái” - ông Lệnh nói.

Sự ổn định của phân khúc này là nền tảng giúp giữ vững quy mô và xu hướng phát triển dài hạn của tín dụng bất động sản. Đồng thời thể hiện rõ nhu cầu thực về nhà ở vẫn duy trì bền vững trong dân cư, bất chấp những biến động của thị trường.

Mặc dù tăng trưởng tín dụng bất động sản trong những tháng đầu năm 2025 có phần thiếu ổn định nhưng mức tăng dương được duy trì liên tục là điểm sáng cần ghi nhận.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tín dụng bất động sản tăng 2,85%, cao hơn mức tăng chung của toàn hệ thống tín dụng TP.HCM là 2,62%. Điều này cho thấy niềm tin của thị trường và các tổ chức tín dụng vào khả năng phục hồi của lĩnh vực bất động sản đang dần trở lại.

Tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố đang có dấu hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa

Một điểm sáng nổi bật là tín dụng dành cho nhà ở xã hội đã bật tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh. Tính đến cuối tháng 4-2025, tổng dư nợ tín dụng nhà ở xã hội đạt 2.764 tỉ đồng, tăng mạnh 4,84% so với tháng trước, mức tăng cao nhất trong 3 tháng gần đây (tháng 3 tăng 1,7%, tháng 2 giảm 2,55%).

Sự hồi phục ấn tượng này đến từ việc các ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai các sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho người thu nhập thấp. Các gói vay linh hoạt về kỳ hạn, lãi suất cạnh tranh, phù hợp với khả năng chi trả của người lao động đã tạo thêm động lực cho khách hàng tiếp cận nhà ở, đồng thời thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh hơn vào phân khúc nhà ở xã hội.

Bên cạnh các gói vay nhà ở xã hội truyền thống, nhiều ngân hàng đã và đang triển khai các chương trình tín dụng mới hướng đến người trẻ như gói vay dành riêng cho người dưới 35 tuổi, góp phần giải bài toán an cư lạc nghiệp cho lực lượng lao động trẻ, nhất là tại các đô thị lớn như TP.HCM.

Nhìn chung, tín dụng bất động sản tại TP.HCM đang có bước phục hồi nhất định. Nếu xu hướng tích cực này tiếp tục được duy trì, kết hợp với chính sách điều hành linh hoạt và hỗ trợ hiệu quả từ hệ thống ngân hàng, tín dụng bất động sản sẽ là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định an sinh xã hội trong thời gian tới.

Căn hộ TP.HCM tăng giá nhờ làn sóng đô thị hóa mở rộng

Trong quý I-2025, thị trường căn hộ TP.HCM tiếp tục đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung mới.

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng thuộc One Mount Group, chỉ có khoảng 340 căn hộ được mở bán mới trên địa bàn thành phố, giảm 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Nguyên nhân chính khiến nguồn cung suy giảm được cho là xuất phát từ tâm lý thận trọng của các chủ đầu tư, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều yếu tố biến động. Thị trường cũng đang trong giai đoạn củng cố lại niềm tin sau những biến động mạnh của các năm trước.

“Tín dụng bất động sản tại TP.HCM đạt hơn 1,1 triệu tỉ đồng, trong đó 65% dành cho nhu cầu ở thực, cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm đến phân khúc có nền tảng bền vững”. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2

Điểm đáng chú ý là giá bán trung bình trên thị trường vẫn tiếp tục tăng, bất chấp lượng hàng mở bán mới ở mức thấp. Sự khan hiếm nguồn cung đã tạo áp lực lên giá, phản ánh kỳ vọng phục hồi thị trường từ cả phía chủ đầu tư lẫn người mua, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở thực.

Một trong số ít dự án có tỉ lệ tiêu thụ cao trong thời gian gần đây là Phú Đông Sky Garden, do Phú Đông Group phát triển. Dự án này ghi nhận khoảng 90% căn hộ đã có chủ.

Chia sẻ với PLO, ông Ngô Quang Phúc – Tổng Giám đốc Phú Đông Group cho biết: "Dự án được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu sở hữu căn hộ đầu tiên. Tính pháp lý là một trong những yếu tố được chú trọng với việc bàn giao sổ hồng cho cư dân chỉ sau 3 tháng nhận nhà. Điều này không nhiều dự án có thể đáp ứng.

Thực tế cho thấy tiến độ hoàn tất pháp lý đang trở thành tiêu chí ngày càng quan trọng trong quyết định mua nhà của khách hàng. Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện về mức độ phù hợp với người mua trẻ, cần xem xét thêm năng lực tài chính của nhóm khách hàng này cũng như các hỗ trợ tài chính đi kèm" - ông Phúc nhấn mạnh.

Ông Trần Minh Tiến nêu quan điểm: Dù thị trường căn hộ TP.HCM hiện còn nhiều thách thức song các tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là từ chính sách phát triển đô thị mở rộng. Đề án sáp nhập TP.HCM với các khu vực lân cận như Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu nếu được triển khai có thể tạo ra dư địa phát triển mới cho thị trường nhà ở.

Sự mở rộng không gian đô thị sẽ góp phần giải bài toán chênh lệch nguồn cung giữa các phân khúc. Các tỉnh giáp ranh như Bình Dương hay Bà Rịa -Vũng Tàu hiện có chi phí phát triển dự án thấp hơn, cho phép chủ đầu tư đưa ra mức giá cạnh tranh hơn so với khu vực trung tâm TP.HCM. Đây có thể là cơ hội để đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình.