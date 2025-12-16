TP.HCM tháo gỡ nhanh các vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua chung cư 16/12/2025 19:04

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP khẩn trương nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ chung cư.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao UBND các phường, xã, đặc khu chủ động, phối hợp các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà chung cư, nhà chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn TP. Đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẩn trương nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có liên quan nhằm đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có liên quan nhằm đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và cho phần diện tích khác trong chung cư trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn Ban Quản trị nhà chung cư trong công tác gia hạn giấy phép môi trường trong nhà chung cư. Sở phải có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước ngày 1-1-2026.

Thuế TP.HCM được giao khẩn trương hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan (đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư) trong công tác kê khai và nộp thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; công tác thu, chi kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành và các hoạt động thu chi khác trong nhà chung cư.

Thuế TP.HCM phải thông tin kết quả xử lý cho UBND TP trước ngày 1-1-2026.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo UBND TP và các đơn vị liên quan công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Sở Xây dựng đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.