Diễn biến mới vụ nguyên chánh thanh tra ở Cà Mau 10 năm chưa làm được sổ hồng 12/11/2025 14:41

(PLO)- Để làm sổ hồng cho nhà đất của mình, nguyên chánh thanh tra ở Cà Mau đã mất 10 năm để theo đuổi vụ kiện hành chính, giờ tiếp tục theo kiện vụ án dân sự mà bị đơn là hàng xóm của ông.

Ngày 12-11, TAND Khu vực 1 - Cà Mau đã gửi thông báo đến ông Trần Quang Vinh (Chín Vinh, ở phường Lý Văn Lâm) về việc thụ lý giải quyết vụ kiện mới của ông.

Ông Vinh trước căn nhà hơn 10 năm nhưng chưa làm được sổ hồng. Ảnh: TRẦN VŨ

Đây là vụ kiện tiếp theo sau 10 năm kiện tụng chính quyền địa phương để làm sổ hồng cho căn nhà và đất đang ở của mình.

Ông Vinh nguyên là Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau. Ông có căn nhà và đất tại số 184B, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 1, phường Lý Văn Lâm, Cà Mau.

Hơn 10 năm trước, ngay sau khi vừa nghỉ hưu, ông tiến hành làm thủ tục xin sổ hồng cho nhà đất của mình.

Phần đất mua hợp pháp từ hai hộ dân (mua mỗi hộ 3m ngang), cất nhà ở ổn định mấy mươi năm qua, không có tranh chấp, tưởng làm sổ hồng không khó. Nhưng khi vào cuộc, ông đã phải rất vất vả.

Tháng 5-2022 và tháng 3-2023, lần lượt TAND tỉnh Cà Mau và TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) xử sơ thẩm rồi phúc thẩm vụ án hành chính, tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Chín Vinh.



Đầu năm 2025, ông Vinh bắt đầu bộ thủ tục mới xin cấp hồng. Đến giữa tháng 2-2025, ông nhận được thông báo thuế trước bạ 27,7 triệu đồng, ông vui mừng nộp thuế ngay lập tức và chờ ngày nhận sổ hồng.

Thế nhưng mãi đến tháng 4-2025, trễ 3 tháng so giấy hẹn mà vẫn chưa nhận được kết quả. Ông đến bộ phận một cửa của TP Cà Mau cũ hỏi thì được trả lời có trục trặc mới.

UBND TP Cà Mau cũ cho ông hay qua rà soát lại hồ sơ cấp sổ hồng cho ông có chỗ chưa ổn. Đó là quy trình niêm yết hồ sơ tại phường chưa đúng, nên làm lại. Vài ngày sau xuất hiện ông Hương hàng xóm có tranh chấp. Vậy là việc sổ hồng bị dừng lại, ông Vinh đối diện nút thắt mới.

Ra hoà giải tranh chấp đất, ông Hương bảo trước đây, khi ông già còn sống có nói với mình rằng đất bán cho ông Vinh ít hơn phần ông Vinh đang quản lý sử dụng hiện nay.

Ông Vinh hy vọng đây là lần kiện cuối cùng trong hành trình làm sổ hồng của mình. Ảnh: TRẦN VŨ

Đến đầu tháng 5-2025, UBND phường 8 (nay là phường Lý Văn Lâm) lập hồ sơ hoà giải không thành, giao trả cho hai bên đương sự.

Theo ông Vinh, thay vì dùng hồ sơ hoà giải này gửi đến Toà án để kiện tranh chấp với ông Vinh, nhưng không, ông Hương ôm hồ sơ về án binh bất động.

Tình huống đặt ra cho ông Vinh là phải kiện. Hoặc là khởi kiện UBND phường Lý Văn Lâm vì đất đang không có cơ quan nào thụ lý giải quyết tranh chấp nhưng lại ngừng cấp sổ hồng cho ông vì lý do đất đang có tranh chấp. Hoặc là khởi kiện ông Hương.

"Tôi cân nhắc mấy tuần liền. Giờ kiện phường thì vẫn còn nguy cơ sau khi thắng kiện phường, ông Hương bắt đầu phát đơn tranh chấp thì khổ nữa, kéo dài chắc là mãi mãi. Tôi quyết định kiện ông Hương" - ông Vinh nói.

Ông Vinh nộp đơn kiện và được Toà án nhân dân khu vực 1 tỉnh Cà Mau ra giấy xác nhận đã nhận đơn kiện từ 15-9-2025 nhưng mãi vẫn chưa thấy tòa thụ lý. Sáng 12-11, ông Vinh đến Toà án thì được nhận giấy báo "đã thụ lý giải quyết đơn kiện", hẹn ông Vinh đến ngày 19-11 đến Toà nhận thông báo thụ lý vụ án.