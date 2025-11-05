Nóng hội trường chuyện giả mạo cua Cà Mau 05/11/2025 18:47

(PLO)- Người bán cua không phải cua Cà Mau mà rao bán là cua Cà Mau thì có thể bị xử phạt hành chính, tịch thu tang vật...

Chiều 5-11, tại UBND tỉnh Cà Mau đã diễn ra buổi họp báo thông tin về sự kiện "ngày hội cua Cà Mau" và "Xin chào Cà Mau".

Đây là lễ hội đặc biệt do chính quyền Cà Mau khởi xướng từ năm 2022 nhằm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đặc biệt là quảng bá đặc sản cua biển của tỉnh có "hương rừng, vị biển".

Khi ông Sử nói về việc giả mạo cua Cà Mau, các phóng viên thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: TRẦN VŨ

Tại cuộc họp báo, các phóng viên đặt vấn đề thực khách thường hay bị mua nhầm cua chất lượng thấp, được người ta rao bán là cua Cà Mau. Tình trạng rao bán "cua Cà Mau" giá rẻ vẫn thường thấy trên đường phố, mạng xã hội mà chưa thấy ai bị phạt vì "treo đầu dê bán thịt chó".

Tình trạng này chẳng những gây ảnh hưởng thương hiệu cua Cà Mau mà còn làm người tiêu dùng bị thiệt hại khi mua nhầm cua được rao là Cà Mau nhưng không phải cua Cà Mau.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết sắp tới sẽ phối hợp với các tỉnh thành để xử lý tình trạng này.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề giả mạo cua Cà Mau. Theo ông Sử, không thể đóng nhãn mác trên con cua kiểu như các sản phẩm khác do con người tạo ra, tuy nhiên, vẫn có cách để ngăn chặn tình trạng này.

Lý do là cua Năm Căn đã được cấp nhãn hiệu tập thể vào năm 2015. Năm 2022, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học Công Nghệ) cũng đã cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho cua Cà Mau. Đây là 2 cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng kiểm tra xử lý tình trạng giả mạo cua Cà Mau.

Ngoài ra, ở góc độ quyền lợi người tiêu dùng, người bán cua biển Cà Mau giả mạo có thể bị xử lý bởi các cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước khác.

Các đại diện đơn vị tại cuộc họp báo đã thể hiện ý kiến sẽ xúc tiến việc ngăn chặn tình trạng giả mạo cua Cà Mau trong thời gian tới, để vừa bảo vệ thương hiệu cua Cà Mau, vừa bảo vệ quyền, lợi ích người tiêu dùng khi mua cua Cà Mau.

Cuộc họp báo thông tin về quy mô, thời điểm tổ chức Ngày hội cua Cà Mau. Theo đó, tại Cà Mau, lễ hội diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và các con đường lớn lân cận thuộc phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Lễ hội cũng được tổ chức ở TP.HCM với nhiều sự kiện từ 18 đến 22-11.

Hội chợ thương mại cũng diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau nhưng kéo dài 1 tuần, từ 16-11 tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Khu hội chợ thương mại có trên 300 gian hàng, tại TP.HCM có hơn 100 gian hàng.