Tòa tuyên án vụ bà Âu Ngọc Vững cưa cây ở Cà Mau 03/11/2025 16:15

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Âu Ngọc Vững 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội huỷ hoại tài sản...

Chiều 3-11, TAND Khu vực 1 - Cà Mau tuyên phạt bà Âu Ngọc Vững 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội huỷ hoại tài sản theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Toà tuyên án bị cáo Âu Ngọc Vững. Ảnh: TRẦN VŨ

Về dân sự, Toà tuyên buộc bà Âu Ngọc Vững phải bồi thường thiệt hại cho ông HQC hơn 35 triệu đồng. Toà không chấp nhận mức bồi thường 127 triệu đồng như đề nghị từ bị hại HQC.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố bị cáo Âu Ngọc Vững là có cơ sở.

Theo đó, vào ngày 18-4-2021, bị cáo Vững thuê người đến khu đất đang tranh chấp với ông C, tại khóm 9, phường 6, TP Cà Mau cũ, tỉnh Cà Mau (nay là khóm 14, phường Tân Thành) cưa 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ bê tông, một vách tường và một lối đi dài 57m được cho là của ông C. Tổng giá trị thiệt hại được giám định lần cuối cùng (lần 3) là 35,772 triệu đồng.

Toà tuyên án bị cáo Âu Ngọc Vững. Clip: TRẦN VŨ

Hành vi này bị HĐXX nhận định là nguy hiểm cho xã hội, cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe. Tuy nhiên, xét bị cáo Âu Ngọc Vững là một doanh nhân có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, có nhiều hoạt động từ thiện xã hội... nên HĐXX cân nhắc tuyên bị cáo Âu Ngọc Vững mức án nêu trên.

Sau khi rời khỏi phòng xử án, bà Âu Ngọc Vững cho biết sẽ kháng cáo kêu oan...