Vụ xây nhà trên đất người khác ở Cà Mau: Chủ đất rút đơn khởi kiện dân sự 29/10/2025 17:47

(PLO)- Trong vụ xây nhà trên đất người khác ở Cà Mau, chủ đất đã rút đơn khởi kiện dân sự, khiếu nại Công an phường Bạc Liêu theo hướng vụ việc có dấu hiệu hình sự...

Ngày 29-10, liên quan đến vụ việc xây nhà trên đất người khác ở Cà Mau mà PLO đã thông tin, bà Vũ Thị Lan Anh (chủ đất) cho biết đã rút đơn khởi kiện khỏi TAND khu vực 6 tỉnh này.

"Tôi đã gửi đơn khiếu nại đến VKSND Khu vực 6 - Cà Mau. Tôi khiếu nại việc Công an phường Bạc Liêu đã xử lý tin báo tội phạm của tôi chỉ bằng biên bản làm việc và xác định việc ông H chiếm đất của tôi là việc dân sự" - bà Vũ Thị Lan Anh nói với phóng viên PLO.

Bà Lan Anh đã rút đơn kiện dân sự khỏi Toà án này. Ảnh: TRẦN VŨ

Động thái trên của bà Lan Anh diễn ra ngay sau khi ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau trả lời phóng viên PLO rằng, vụ việc của bà Lan Anh với ông H có dấu hiệu hình sự.

Như đã đưa tin, năm 2018, bà Vũ Thị Lan Anh mua thửa đất thổ cư 175 m2 ở đường Trần Huỳnh (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ; nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) từ một cán bộ của tỉnh khi đó. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho bà.

Năm 2022, khi vợ chồng bà Lan Anh đến thửa đất dọn dẹp chuẩn bị cất nhà thì bị một nhóm người ngăn cản. Đến tháng 5-2025, ông NVH, xưng là chủ đất, cho người dựng rào chắn và sau đó dựng một căn nhà trên toàn bộ diện tích đất của bà Anh. Phía ngoài dựng một cổng rào bằng sắt, lúc nào cũng khóa chặt cổng bằng ổ khóa.

Bà Lan Anh đã quyết liệt ngăn chặn, bằng cách báo chính quyền, gửi nhiều đơn từ tố cáo, tố giác đến UBND phường 1 (cũ) và UBND phường Bạc Liêu mới, đến Công an phường Bạc Liêu...

Ngày 6-10-2025, Tổ tổng hợp Công an phường Bạc Liêu đã lập biên bản làm việc với bà Lan Anh về giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà.

Nội dung biên bản ghi "qua công tác xác minh được biết vụ việc theo đơn tố giác tội phạm của bà Vũ Thị Lan Anh thuộc tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an phường, nên hướng dẫn bà làm đơn yêu cầu gửi đến Toà án nhân dân Khu vực 6 để giải quyết theo thẩm quyền".

Ngày 24-10-2025, ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Cà Mau sau khi nắm thông tin sự việc đã có nhận định: "Vợ chồng bà Lan Anh đã có giấy chủ quyền và phát hiện ông H xây dựng nhà trên đất của mình ngay từ đầu.

Họ đã báo cơ quan chức năng liên tục, ngăn chặn quyết liệt, nhưng phía bên kia vẫn xây dựng nhà trên đất của vợ chồng bà. Vụ việc này rõ ràng là có dấu hiệu của tội phạm hình sự".