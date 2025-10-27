Diễn biến mới vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng 27/10/2025 18:54

(PLO)- Ông Hữu đã thừa nhận xây sai vị trí lô đất và mong muốn gia đình bà Loan bán lại cho mình thửa đất bị xây nhầm...

Chiều 27-10, UBND phường Thiên Hương (Hải Phòng) tổ chức buổi làm việc, giải quyết kiến nghị của ông Đỗ Văn Hữu, người xây nhầm nhà trên đất bà Trần Thị Kim Loan.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Hữu đã thừa nhận xây sai vị trí lô đất và mong muốn gia đình bà Loan bán lại cho mình thửa đất bị xây nhầm.

Chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan bán lại lô đất trên cho gia đình ông Đỗ Văn Hữu theo giá đất hiện hành.

Theo bà Loan, trước đề nghị này, bà sẽ cân nhắc, bàn bạc với gia đình và đưa ra quyết định sau.

Căn nhà ông Đỗ Văn Hữu xây trên đất nhà bà Loan. Ảnh: NS

Cũng liên quan đến vụ việc này, hôm 23-10, ông Hữu, người xây nhà trên đất bà Trần Thị Kim Loan vừa có đơn tố cáo nhóm người mua bán bất động sản.

Trong đơn gửi Công an TP Hải Phòng, ông Hữu tố cáo 6 người liên quan tới các giao dịch, mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Theo ông Hữu, năm 2024, gia đình ông không có nơi ăn, chỗ ở nên đã nhờ một người phụ nữ tên NTH (ở cùng địa phương) tìm mua giúp mảnh đất nhỏ để xây nhà ở.

Tháng 8-2024, người phụ nữ này đã thông tin về việc có người rao bán lô đất 60 m² tại thôn 7, xã Kiền Bái với giá 550 triệu đồng, bao gồm thuế, phí theo quy định.

Ngay sau đó, bà NTH đã thay ông Hữu chuyển 50 triệu tiền đặt cọc mua lô đất cho chủ sở hữu đất.

Ông Hữu cho biết do không có chỗ ở, lại thiếu hiểu biết pháp luật nên ngay sau khi cọc tiền đã động thổ, xây nhà trên lô đất số 2 từ đầu ngách vào (vị trí nhà xây nhầm hiện tại).

Ông Hữu khẳng định trong một tháng thi công nhà, không có bất kỳ ai đến nhận lô đất thuộc sở hữu của họ, không có kiện tụng. Chính quyền địa phương cũng không ngăn cấm hay có biên bản thể hiện xây dựng trái phép và chủ đất cũng không có kiến nghị.

Đến cuối tháng 9-2024, một nhóm người đến thông báo ông Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan đã đặt cọc mua.

Ít ngày sau, bà Loan cùng nhóm người khác đã ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông Hữu đang xây nhà.

Biết thông tin này, ngày 26-9-2024, vợ chồng ông Hữu cũng ra văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông đã đặt cọc mua.

Tuy nhiên, do tin tưởng môi giới và thời điểm đó vào cuối ngày nên vợ chồng ông không đọc kỹ hợp đồng và ký luôn để chuyển hồ sơ sang Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủy Nguyên cũ làm thủ tục cấp sổ hồng.

Chỉ đến sau ngày 18-11-2024, UBND xã Kiền Bái mời ông Hữu lên làm việc với lý do ông xây nhầm nhà trên đất của bà Loan.

Lúc này, vợ chồng ông Hữu mới biết lô đất mình mua là thuộc sở hữu của vợ chồng ông NCH (ở xã Kiền Bái cũ) mà không phải của nhóm môi giới, bán đất giới thiệu trước đó và ông Hữu cũng mới biết giá trị lô đất vợ chồng ông bỏ ra 550 triệu đồng để mua chỉ có giá trị 100 triệu đồng (giá trong hợp đồng chuyển nhượng đất).

Ông Hữu cho rằng, nhóm môi giới bán đất chiếm đoạt 450 triệu đồng tiền chênh lệch hợp đồng mua bán đất của ông và có dấu hiệu trốn thuế nộp ngân sách nhà nước...