Vụ xây nhà trên đất người khác ở TP.HCM: 'Thần đèn' di dời xong ngôi nhà 18/10/2025 11:25

(PLO)- Sau hơn 3 tuần thi công, ‘thần đèn’ đã hoàn tất việc di dời ngôi nhà xây nhầm về đúng vị trí đất của gia chủ.

Liên quan đến vụ xây nhà trên đất hàng xóm xảy ra tại đường ĐX066 phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương), đến nay chủ ngôi nhà xây nhầm cùng “thần đèn” đã hoàn thành việc di dời ngôi nhà sang vị trí đất của mình.

Ngôi nhà được ông T thuê 'thần đèn' di dời.

Theo UBND phường Chánh Hiệp, ông T (chủ ngôi nhà xây nhầm) đã thông báo đến UBND phường về việc đã di dời xong ngôi nhà xây nhầm trên đất bà Võ Thu Thảo.

Bà Võ Thu Thảo (chủ mảnh đất bị xây nhầm nhà) cũng xác nhận chủ ngôi nhà đã hoàn thành việc di dời và trả lại toàn bộ phần đất bị xây nhầm.

Hiện nay, UBND phường Chánh Hiệp đang đo đạc và lập biên bản để hoàn thành thủ tục hoàn thành xử lý vụ việc xây nhầm nhà trên đất người khác.

Đến nay, ngôi nhà đã di dời về đúng đất của ông T trả lại lô đất cho bà Thảo.

Như PLO đã đưa tin, chiều 24-9 sau khi làm việc, hai bên đã đi đến thống nhất là phía ông T (người xây nhầm nhà) sẽ di dời căn nhà về phía đất của mình trong thời gian 45 ngày.

Sau buổi làm việc giữa các bên vào chiều 24-9, chủ ngôi nhà xây "nhầm" đã thuê “thần đèn” để dời ngôi nhà về vị trí đất của mình.

Ông T cho biết thêm, “thần đèn” đã ký hợp đồng di dời ngôi nhà này với số tiền khoảng hơn 200 triệu (chưa tính chi phí phát sinh). Phía “thần đèn” cam kết việc di dời sẽ không ảnh hưởng kết cấu của ngôi nhà và nhà hàng xóm. Nếu có bất kì ảnh hưởng gì liên quan đến ngôi nhà và nhà hàng xóm, phía “thần đèn” sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.