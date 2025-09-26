Cử tri nêu: Trách nhiệm của địa phương ở đâu khi để xảy ra ‘xây nhầm nhà trên đất người khác’? 26/09/2025 17:24

(PLO)- Một cử tri đặt câu hỏi: ‘Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để xảy ra các vụ việc xây nhầm nhà trên đất người khác’.

Chiều 26-9, Tổ Đại biểu Quốc hội số 11 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri của 3 phường: Thủ Dầu Một, Phú Lợi và Chánh Hiệp.

Ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban văn hóa và xã hội của Quốc hội thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội số 11, Đoàn ĐBQH TP.HCM thông tin đến các cử tri về nội dung Kỳ họp thứ 10-Quốc hội khóa XV. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ Đại biểu Quốc hội số 11 đã tóm tắt sơ lược những nội dung sẽ được họp bàn, thông qua vào kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp diễn ra.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân đã có các ý kiến góp ý, phản ánh liên quan đến một số vấn đề như: Khi thực hiện chính quyền 2 cấp thì TP.HCM nên giải quyết các vấn đề tồn đọng, một vài dự án khu dân cư triển khai chậm hoặc không thể triển khai khiến người dân bức xúc khiếu nại kéo dài, vấn đề xây dựng các tuyến đường xuống cấp, vấn đề chạy án, tham nhũng…

Cử tri Nguyễn Quốc Dũng nêu tình trạng bệnh viện mới khang trang chưa đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Quốc Dũng (cử tri phường Phú Lợi), mong muốn lãnh đạo TP.HCM quan tâm hơn nữa đến các vấn đề an sinh xã hội, các vấn đề mà thời điểm trước sáp nhập các địa phương cũ chưa giải quyết được, thì mong lãnh đạo TP.HCM sớm giải quyết dứt điểm.

Ông Dũng nêu: công trình bệnh viện đa khoa Bình Dương (bệnh viện 1500 giường) đã xây dựng từ lâu, đến nay cơ bản đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, khiến người dân bức xúc.

“Hiện nay bệnh viện đa khoa Bình Dương (cũ) đã xuống cấp, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Bệnh nhân phải chen chúc nhau trong các phòng bệnh nhỏ hẹp, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, nhưng bệnh viện mới to như thế vẫn bị bỏ không”, ông Dũng nói.

Ông Phương nêu vấn đề các dự án triển khai chậm hoặc không thể triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Ảnh: LÊ ÁNH

Còn ông Hoàng Minh Phương (phường Chánh Hiệp) thì đề cập tình trạng các dự án khu dân cư triển khai quá chậm hoặc không thể triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Ông Phương cho biết trên địa bàn phường Chánh Hiệp có dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ. Dự án này đã triển khai nhiều năm nhưng đến giờ vẫn ì ạch. Các tuyến đường dân cư nằm trong và ngoài khu vực dự án xuống cấp nghiêm trọng, người dân đi qua đây rất khó khăn. Bên cạnh đó, dự án triển khai chậm khiến khu vực rộng hàng trăm ha cỏ mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, dự án Khu nhà ở Suối Giữa cũng đã bị UBND tỉnh Bình Dương cũ thu hồi chủ trương dự án, nhưng phía công ty này không thực hiện nghĩa vụ đảm bảo cho người dân khiến người dân bức xúc thường xuyên tụ tập đông người khiếu nại, gây mất ANTT.

Cử tri Thái Lệ Thủy đặt câu hỏi, trách nhiệm của địa phương ở đâu khi để xảy ra tình trạng xây nhầm nhà trên đất người khác. Ảnh: LÊ ÁNH

Đáng chú ý, bà Thái Lệ Thủy (cử tri phường Phú Lợi) nêu vấn đề hiện nay có nhiều trường hợp xây “xây nhầm nhà trên đất người khác”. Ở khu vực Bình Dương cũ có ít nhất 2 trường hợp được báo chí phản ánh.

Bà Thủy nêu quan điểm, chính quyền địa phương đã quản lý việc xây dựng này như thế nào mà lại để một ngôi nhà xây dựng hoàn thiện sang đất người khác. Trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương ở đâu?

“Khi sự việc xảy ra người dân phải khiếu nại, khởi kiện theo quy trình rất mất thời gian. Vậy tôi xin hỏi, trách nhiệm của chính quyền quản lý của địa phương như thế nào mà lại để xảy ra các trường hợp như thế này. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân, nhưng chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc đã nhận trách nhiệm về mình chưa?”, bà Thủy nêu.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, các Đại biểu Quốc hội đã cám ơn các cử tri đã có nhiều góp ý, phản ánh những vấn đề thực tế xảy ra tại địa phương. Các Đại biểu Quốc hội cho biết đã ghi nhận toàn bộ các ý kiến của người dân để tổng hợp đưa vào báo cáo.