Công an vào cuộc vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng 24/09/2025 14:55

(PLO)- Công an đã tiến hành xác minh, lấy hồ sơ từ UBND phường Thiên Hương (Hải Phòng) trong vụ xây nhà trên đất người khác ở địa phương này.

Ngày 24-9, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, xác nhận việc cơ quan công an đã làm việc với chính quyền địa phương để xác minh vụ việc xây nhà trên đất người khác.

Cũng theo lãnh đạo phường, công an đã lấy hồ sơ vụ việc trước khi bà Trần Thị Kim Loan (chủ đất) có đơn tố cáo gửi các cơ quan liên quan.

Trước đó, ngày 22-9, bà Trần Thị Kim Loan, 46 tuổi, trú phường An Hải, TP Hải Phòng – người bị ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất của mình - đã có đơn tố cáo gửi đến Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng...

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an chưa mời bà Loan làm việc để cung cấp thông tin phục vụ việc xác minh.

Căn nhà ông Hữu xây trên đất của bà Loan. Ảnh: NS

Như PLO đã đưa tin, nhiều ngày qua, dư luận tại Hải Phòng cũng như cả nước xôn xao về vụ việc một gia đình đã xây nhà trên đất người khác, dù cho tòa đã có phán quyết yêu cầu trả nhưng gia đình này vẫn không chấp nhận.

Cụ thể, tháng 9-2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan mua 2 thửa đất liền kề nhau tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) và đã được cơ quan chức năng cấp sổ hồng.

Đến tháng 11-2024, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình mình đã bị ông Đỗ Văn Hữu thuê thợ đổ móng và xây căn nhà hai tầng kiên cố.

Trong quá trình hòa giải xử lý vụ việc, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí.

Tuy nhiên, thay vì tháo dỡ để trả lại mặt bằng thì ông Hữu lại đưa ra phương án giải quyết là gia đình bà Loan phải chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng.

Dù đã bị chính quyền yêu cầu dừng việc thi công nhưng ông Hữu vẫn cố hoàn thiện ngôi nhà và chuyển vào sống.

Vụ việc sau đó được đưa ra TAND Khu vực 1 - Hải Phòng để xét xử. Ngày 11-8-2025, HĐXX sơ thẩm sau khi xác minh, đánh giá hồ sơ tài liệu thu thập được đã tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Hữu vẫn không thực hiện việc tháo dỡ công trình và đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 - Hải Phòng nên vụ việc đang chờ xét xử phúc thẩm.