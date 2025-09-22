Diễn biến mới vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng 22/09/2025 16:20

(PLO)- Bà Loan có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ việc.

Ngày 22-9, bà Trần Thị Kim Loan, 46 tuổi, trú phường An Hải, TP Hải Phòng – người bị ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất của mình - đã chính thức có đơn tố cáo gửi đến Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng...

Trong đơn tố cáo, bà Loan trình bày gia đình là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 3, xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã được cấp sổ hồng vào ngày 29-10-2024.

Ngôi nhà ông Đỗ Văn Hữu xây trên đất nhà bà Trần Thị Kim Loan. Ảnh: NS

“Tuy nhiên, suốt 1 năm nay thửa đất của gia đình chúng tôi bị ông Đỗ Văn Hữu và vợ là Vũ Thị Tuyến ngang nhiên chiếm đoạt, xây dựng trái phép căn nhà 2 tầng trên đất của gia đình tôi.

Chúng tôi cùng với chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu gia đình ông Hữu dừng việc thi công nhưng phía ông Hữu dù biết sai nhưng vẫn cố tình thực hiện bằng được hành vi chiếm đoạt, không trao trả lại thửa đất cho chúng tôi” – bà Loan viết trong đơn.

Bà Loan cho rằng hành vi của gia đình ông Hữu đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng về tinh thần đối với các thành viên trong gia đình bà khi suốt một năm qua mòn mỏi đi tìm công lý.

Từ đó, gia đình bà Loan đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh, sớm khởi tố vụ án điều tra hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Như PLO đã đưa tin, nhiều ngày qua, dư luận tại Hải Phòng cũng như cả nước xôn xao về vụ việc một gia đình đã xây nhà trên đất người khác, dù cho tòa đã có phán quyết yêu cầu trả nhưng gia đình này vẫn không chấp nhận.

Cụ thể, tháng 9-2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan mua 2 thửa đất liền kề nhau tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) và đã được cơ quan chức năng cấp sổ hồng.

Đến tháng 11-2024, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, thuê thợ đổ móng và xây căn nhà hai tầng kiên cố.

Trong quá trình hòa giải xử lý vụ việc, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí.

Tuy nhiên, thay vì tháo dỡ để trả lại mặt bằng thì ông Hữu lại đưa ra phương án giải quyết là gia đình bà Loan phải chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng.

Dù đã bị chính quyền yêu cầu dừng việc thi công nhưng ông Hữu vẫn cố hoàn thiện ngôi nhà và chuyển vào sống.

Vụ việc sau đó được đưa ra TAND Khu vực 1 - Hải Phòng để xét xử. Ngày 11-8-2025, HĐXX sơ thẩm sau khi xác minh, đánh giá hồ sơ tài liệu thu thập được đã tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Hữu vẫn không thực hiện việc tháo dỡ công trình và đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 - Hải Phòng nên vụ việc đang chờ xét xử phúc thẩm.