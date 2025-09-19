Xây nhầm nhà trên đất người khác, thua kiện nhưng không chịu thi hành: Có thể bị xử lý hình sự 19/09/2025 15:59

(PLO)- Nếu bên xây nhầm nhà thua kiện nhưng không chấp hành bản án có thể bị cưỡng chế, phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp xây nhầm nhà trên đất của người khác, nếu bên xây nhầm bị thua kiện nhưng vẫn cố tình không chấp hành bản án, thì bên thắng kiện cần làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?

Bạn đọc Nhã Thanh (TP.HCM)

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Điều 17 Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành, phải được bảo đảm thi hành theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan không thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Sau khi thắng kiện và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì bên thắng cần nhanh chóng nộp đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền.

Sau khi có Quyết định thi hành án thì bên phải thi hành án có nghĩa vụ chấp hành việc thi hành, trường hợp cố tình không chấp hành có thể có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 64 Nghị định 82/2020.

Cụ thể, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện công việc phải làm theo bản án, quyết định; không chấm dứt thực hiện công việc không được làm theo bản án, quyết định; trì hoãn thực hiện nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp có điều kiện thi hành án…

Trường hợp có điều kiện mà cố tình không chấp hành bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo Điều 380 BLHS về tội không chấp hành án với khung hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng.