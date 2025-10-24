Vụ xây nhà trên đất người khác ở Cà Mau: Sở Tư pháp nói có dấu hiệu hình sự 24/10/2025 14:46

(PLO)- Liên quan vụ xây nhà trên đất người khác ở Cà Mau, UBND phường và Công an phường Bạc Liêu cho rằng đây là quan hệ dân sự, trong khi Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh này nói có dấu hiệu hình sự...

Ngày 24-10, liên quan đến vụ việc xây nhà trên đất người khác ở Cà Mau mà PLO đã từng thông tin, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, cho biết vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Bà Lan Anh phản ánh về việc đất mình có chủ quyền bị người khác xây nhà chiếm mất... Ảnh: TRẦN VŨ

"Vợ chồng bà Lan Anh đã có giấy chủ quyền và phát hiện ông Hòn xây dựng nhà trên đất của mình ngay từ đầu. Họ đã báo cơ quan chức năng liên tục, ngăn chặn quyết liệt, nhưng phía bên kia vẫn xây dựng nhà trên đất của vợ chồng bà. Vụ việc này rõ ràng là có dấu hiệu của tội phạm hình sự" - ông Sử nói.

Trước đó, khi vợ chồng bà Lan Anh gửi đơn yêu cầu, tố giác đến UBND phường 1 (cũ) (phường Bạc Liêu mới) và Công an phường Bạc Liêu đều được trả lời đây chỉ là vụ việc dân sự, hướng dẫn bà khởi kiện dân sự ra TAND Khu vực 6 - Cà Mau.

Như PLO đã thông tin, năm 2018, bà Vũ Thị Lan Anh mua thửa đất thổ cư 175 m2 ở đường Trần Huỳnh (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ; nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) từ một cán bộ tỉnh. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp sổ hồng cho bà.

Năm 2022, khi vợ chồng bà Lan Anh đến thửa đất dọn dẹp chuẩn bị cất nhà thì bị một nhóm người ngăn cản. Đến tháng 5-2025, ông Nguyễn Văn Hòn, xưng là chủ đất, cho người dựng rào chắn và sau đó dựng một căn nhà trên toàn bộ diện tích đất của bà Anh. Phía ngoài dựng một cổng rào bằng sắt, lúc nào cũng khóa chặt cổng bằng ổ khóa.

"Từ năm 2022, tôi đã báo chính quyền phường 1, TP Bạc Liêu (cũ) nhờ can thiệp để tôi được cất nhà trên đất của mình. Rồi khi họ dựng hàng rào, sau đó dựng nhà; tôi báo liên tục nhưng không hiệu quả. Ngày 19-5-2025, chồng tôi đến ngăn cản không được nên đi báo với chính quyền nhưng rồi cũng không ai can thiệp" - bà Vũ Thị Lan Anh trình bày.

Trình bày trên của bà Anh cũng phù hợp với báo cáo ngày 29-9-2025 của Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bạc Liêu. Theo đó, từ năm 2023, gia đình ông Nguyễn Văn Hòn dựng hàng rào, không cho vợ chồng bà Anh làm nhà. Năm 2025 thì gia đình ông Hòn đặt container và xây dựng hàng rào lấn chiếm toàn bộ thửa đất.

Bà Lan Anh đã gửi đơn tố giác tội phạm công an phường Bạc Liêu. Ngày 6-10-2025, Công an phường Bạc Liêu lập biên bản làm việc với bà Lan Anh về đơn tố giác tội phạm của bà. Nội dung biên bản ghi rõ qua xác minh, công an phường Bạc Liêu xác định sự việc tố giác của bà Lan Anh thuộc tranh chấp dân sự, hướng dẫn bà khởi kiện dân sự đến Toà án nhân dân khu vực 6.

Trước đó, vào ngày 30-9-2025, ông Ngô Quốc An, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bạc Liêu (thừa uỷ quyền của Chủ tịch phường) cũng xác định với phóng viên, rằng UBND phường 1 (cũ) và UBND phường Bạc Liêu hiện tại cũng xem đây là vụ việc dân sự. Phường đã tổ chức hoà giải 2 lần theo quy trình giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai thông thường.