Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra tài xế xe tải 03/12/2025 19:12

(PLO)- Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long do tài xế này mắc bệnh lý tâm thần cần điều trị.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh lớp 9 tử vong, Ngày 3-12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, việc tạm đình chỉ để Trung được điều trị bệnh lý tâm thần.

Kết luận giám định của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ xác định, sau thời điểm bị bắn ngày 28-4-2025 và hiện nay, Trung mắc bệnh lý tâm thần, mất trí mức độ trung bình, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, tại thời điểm gây tai nạn, Trung được xác định có đủ khả năng nhận thức.

Gia đình nữ sinh cho biết trước đó cơ quan Công an đã có văn bản trả lời đơn ngày 21-11-2025 về việc đã có quyết định tạm đình chỉ bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Tuy nhiên, gia đình không đồng tình với kết quả giám định sức khỏe hiện tại của tài xế và đã có kiến nghị đến Bộ Công an cùng Công an tỉnh Vĩnh Long, đề nghị xem xét giám định lại để đảm bảo khách quan.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh long làm nữ sinh lớp 9 tử vong

Liên quan vụ việc, ngày 13-11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tạm đình chỉ (lần 2) giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ).

Lý do: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có Công văn số 256 gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan vụ việc. Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được kết quả trả lời. Theo VKSND Tối cao, đây là tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Theo hồ sơ, ngày 4-9-2024, Trung lái ô tô tải 84C-102.77 vượt xe bán tải đang dừng vào lề, lấn sang lề trái, gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong. Trong quá trình giải quyết vụ việc, sáng 28-4-2025, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha nạn nhân) dùng súng tự chế bắn Trung rồi tự bắn vào đầu. Phúc tử vong trong ngày, còn Trung được cứu chữa và xuất viện sau đó...