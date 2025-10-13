Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: CQĐT VKSND Tối cao phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 13/10/2025 19:17

(PLO)- CQĐT VKSND Tối cao vừa có thông báo về việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, tối 13-10, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh) cho biết vừa nhận được thông báo về việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm xảy ra tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ tại nạn giao thông ở Vĩnh Long

Thông báo phục hồi giải quyết giải quyết nguồn tin về tội phạm của VKSND Tối cao

Theo Thông báo số 91/TB-VKSTC-C1(P6) trước đó, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa nhận đủ tài liệu từ VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long, CQĐT VKSND Tối cao đã tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin. Đến nay, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan điều tra đã quyết định phục hồi việc xác minh theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thông báo được gửi đến bà Nguyễn Thị Hiền (tỉnh Vĩnh Long) cùng các luật sư đại diện để biết và phối hợp làm việc theo quy định.