Đình chỉ điều tra vụ án cha nổ súng bắn tài xế xe tải gây tai nạn cho con gái ở Vĩnh Long 11/10/2025 10:51

(PLO)- Liên quan đến vụ người cha nổ súng bắn tài xế xe tải gây tai nạn khiến con gái tử vong, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin về quyết định tố tụng mới nhất.

Liên quan đến vụ cha nữ sinh nổ súng bắn tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông khiến con gái tử vong ở Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản trả lời Pháp Luật TP.HCM về diễn tiến vụ án.

Theo văn bản của Công an tỉnh Vĩnh Long, đối với hành vi cha của nữ sinh bắn tài xế xe tải, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết đang chờ kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Trà Ôn.

Theo công an, ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 4-9-2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang chờ kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, theo đơn tố giác của gia đình em Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ căn cứ tính chất, mức độ, trách nhiệm, hành vi vi phạm của từng cá nhân để xem xét xử lý theo quy định.

Như PLO đưa tin, ngày 4-9-2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển ô tô tải biển số 84C-102.77 vượt ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng sát lề đường, dẫn đến lấn sang phần đường bên trái và gây tai nạn khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, học sinh lớp 9) tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, Công an huyện Trà Ôn (hiện đã giải thể) lại ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội". Gia đình của bé Trân đã khiếu nại đến VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long nhưng đều bị bác khiếu nại.

Đến ngày 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột bé Trân) đã nổ súng bắn tài xế Trung rồi tự sát.

Hiện trường vụ cha nổ súng bắn tài xế xe tải cán chết con gái ở Vĩnh Long

Để đảm bảo việc xử lý khách quan, toàn diện và nghiêm minh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long để kiểm tra lại. Qua thẩm tra, Bộ Công an xác định có căn cứ cho thấy hành vi điều khiển phương tiện của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 2-5, Viện trưởng VKSND Tối cao đã ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại và không khởi tố vụ án trước đó.

Ngày 3-5, VKSND tỉnh Vĩnh Long chính thức ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra lại theo đúng quy định.

Chiều 5-5, tổ công tác của Công an và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với mẹ của bị hại, bà Nguyễn Thị Hiền, cùng sự tham gia của các luật sư bảo vệ quyền lợi gia đình nạn nhân.

Đại diện cơ quan chức năng khẳng định vụ án sẽ được điều tra công tâm, khách quan, các cán bộ từng xử lý vụ việc sẽ không tham gia điều tra lại để đảm bảo tính minh bạch.

Ngày 6-5, cán bộ điều tra của VKSND Tối cao đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn tại xã Vĩnh Xuân để kiểm tra, ghi nhận ý kiến và các dấu vết hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý các cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua điều tra, Công an cũng đã khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Bảo Trung về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nhưng cho tại ngoại để phục vụ điều tra do điều khiện sức khoẻ.

Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nên ngày 29-9-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để có thời gian chờ kết quả nêu trên.