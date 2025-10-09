Công an Vĩnh Long: 20 ngày phát hiện 42 vụ khai thác, mua bán cát trái phép 09/10/2025 15:40

(PLO)- Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện nhiều vụ khai thác, tàng trữ và mua bán cát sông không có nguồn gốc hợp pháp, thu giữ gần 1.700 m³ cát trong 20 ngày cao điểm

Ngày 9-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 vụ, liên quan 8 người có hành vi khai thác trái phép cát sông, tàng trữ và mua bán cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Trong 2 ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện đến 5 vụ khai thác, mua bán cát sông trái phép

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 8-10, Tổ công tác của Phòng phối hợp với Công an xã An Bình tuần tra trên tuyến sông qua ấp Phú Thuận 2, phát hiện phương tiện do Huỳnh Văn Minh (33 tuổi) và Trần Văn Nam (51 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển đang khai thác khoáng sản trái phép.

Lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có hơn 14 m³ cát, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Số cát sông không có nguồn gốc hợp pháp được phát hiện

20 ngày triển khai cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 42 vụ khai thác trái phép cát sông, tàng trữ và mua bán cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Cơ quan chức năng đã bàn giao phương tiện, tang vật cùng đối tượng cho Công an xã An Bình tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, trên tuyến sông qua thủy phận phường Long Châu, Tổ công tác phát hiện phương tiện do Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển đang tàng trữ 39 m³ cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, sáng 7-10, trên tuyến sông Cổ Chiên qua thủy phận xã Nhị Long, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang sà lan do Bành Văn Hiếu (48 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, với khối lượng tang vật 10 m³ cát.

Khuya cùng ngày, khi tuần tra qua thủy phận xã Cái Nhum, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hai phương tiện, bốn đối tượng gồm: Lê Hậu Giang (35 tuổi), Lê Minh Sâm (47 tuổi), Huỳnh Bá Thái Tử (49 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Hoàng Nhân (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang mua bán cát sông không có nguồn gốc, với tổng khối lượng hơn 105 m³ cát. Các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an xã Cái Nhum tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, qua gần 20 ngày triển khai cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 42 vụ, 48 người vi phạm, với tổng khối lượng gần 1.700 m³ cát.

Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, nhất là các khu vực mỏ cát được cấp phép.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, tàng trữ, mua bán cát không có nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt là các thủ đoạn biến tướng từ khai thác sang vận chuyển, tiêu thụ trái phép.