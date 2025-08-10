Vĩnh Long: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý khai thác cát sông 10/08/2025 16:38

Ngày 10-8, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã có kết luận thanh tra (KLTT) chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác và vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Theo KLTT, trữ lượng cát sông của tỉnh ước hơn 36 triệu m³, tập trung chủ yếu tại ba tuyến sông lớn là sông Tiền, sông Hậu và sông Cổ Chiên, với tổng chiều dài 91 km.

Trong thời kỳ thanh tra, tỉnh Vĩnh Long không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chỉ có hai giấy phép khai thác khoáng sản được cấp không qua đấu giá, ba bản xác nhận phục vụ dự án cao tốc và 20 giấy phép khai thác khoáng sản được gia hạn.

Kết quả thanh tra cho thấy, 12 giấy phép được cấp trước khi Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn. Sau khi hết hạn, Sở TN&MT (cũ) phải tham mưu UBND tỉnh rà soát khoanh định khu vực đấu giá hoặc không đấu giá theo quy định, nhưng lại tham mưu tiếp tục gia hạn là không đúng quy định. Ngoài ra, có một giấy phép khai thác không qua đấu giá được cấp khi chưa có quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá.

Thanh tra cũng xác định nhiều doanh nghiệp khai thác cát sỏi lòng sông không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính như nộp thuế, phí, lệ phí và ký quỹ phục hồi môi trường, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hoạt động khai thác cát trên sông Hậu đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Vĩnh Long (cũ) không công khai bốn quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên cổng thông tin điện tử; Chi cục Bảo vệ môi trường (nay là Chi cục Môi trường) không công khai thông tin về đánh giá tác động môi trường đối với hai mỏ được cấp phép khai thác và 19 mỏ được gia hạn giấy phép khai thác; Sở TN&MT (cũ) không thực hiện thanh tra quản lý khai thác khoáng sản trong thời kỳ thanh tra. Qua kiểm tra năm 2019 và 2020, dù phát hiện trường hợp cung cấp cát không đúng quy định nhưng sở không tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Giám đốc Sở TN&MT (từ 1-2019 đến 6-2024) do có vi phạm trong tham mưu cấp, gia hạn giấy phép; không thực hiện công khai thông tin; tham mưu cấp phép khai thác không đúng quy định; gia hạn giấy phép tại khu vực đã khoanh định là khu vực không đấu giá nhưng không xác định phục vụ công trình. Quá trình kiểm điểm nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh chấn chỉnh, đảm bảo công khai các quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp, gia hạn; thu hồi các giấy phép còn hiệu lực không phục vụ công trình.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được giao rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp không kê khai, kê khai sai hệ số khai thác, mức thu phí; làm rõ trách nhiệm và áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan trong tham mưu cấp phép, gia hạn không đúng; kiểm điểm trưởng đoàn kiểm tra giai đoạn 2019-2020 do không tham mưu xử lý vi phạm.