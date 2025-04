Tiền Giang chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh cấp phép, khai thác cát phục vụ các dự án trọng điểm 23/04/2025 22:08

Ngày 22-4, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp phép, khai thác cát phục vụ các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ mỏ đã được cấp phép khai thác khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất mặt nước, ký hợp đồng thuê đất) và tổ chức khai thác chậm nhất vào ngày 25-4-2025.

Các doanh nghiệp như Công ty CP Tập đoàn Khang Thông, Công ty TNHH Đức Lợi, Công ty CP ĐT-XD Đại Hưng Thịnh, Công ty CP VLXD Tiền Giang được yêu cầu khẩn trương lắp thiết bị hành trình, kết nối truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25-4.

Bốn doanh nghiệp khác đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý bao gồm Công ty CP Tập đoàn Khang Thông (mỏ Ngũ Hiệp, mỏ Tân Phong-1), Công ty TNHH VT&TC CG Ngô Minh Trường (mỏ Ngũ Hiệp-2), Công ty TNHH Trường Phát (mỏ Kim Sơn), Công ty TNHH Hiệp Phú (mỏ Tân Phong) phải nộp hồ sơ cấp phép trước ngày 20-5.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị kiểm tra giá cát san lắp tại mỏ, công bố giá theo quy định và đề xuất UBND tỉnh xử lý các đơn vị chậm hoặc không thực hiện nghiêm việc kê khai giá.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải trả lời về việc tiếp nhận mỏ cát theo cơ chế đặc thù trước ngày 25-4.

Động thái trên diễn ra sau khi diễn ra cuộc họp ngày 21-4 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm phía Nam. Ban Quản lý dự án TP Cần Thơ báo cáo tiến độ thi công tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, trong đó nêu rõ việc chậm tiến độ do thiếu nguồn cát.

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đang chậm tiến độ chủ yếu do thiếu hụt nguồn vật liệu cát đắp nền đường. Ảnh: CHÂU ANH

Đại diện Ban Quản lý dự án TP Cần Thơ cho biết đã đưa vào công trường 1,3 triệu m3 cát từ An Giang nhưng do điều chuyển 700.000 m3 qua dự án Cần Thơ – Cà Mau nên tiến độ chậm. Đối với nguồn cát 4,5 triệu m3 còn thiếu, UBND tỉnh Tiền Giang có bố trí 3 mỏ nhưng lại cấp theo cơ chế thương mại, giá bán tại mỏ 132.000/m3 (các mỏ cát đã được cấp phép cho các công ty 10 năm trước). Ban cũng đã giới thiệu với các nhà thầu lên ký hợp đồng với chủ mỏ. Từ đó, ban đề nghị An Giang hoàn trả nguồn cát và Tiền Giang chỉ đạo các chủ mỏ hỗ trợ thi công sớm.

Tỉnh Tiền Giang được giao cung ứng 15,95 triệu m3 cát san lấp cho 5 dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Đến nay, tỉnh đã phân bổ 18 mỏ, tổng trữ lượng trên 15,7 triệu m3. Cụ thể, đã cấp 12 giấy phép khai thác cát sông, với tổng trữ lượng trên 11,5 triệu m3 và đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép phân bổ tiếp 6 mỏ với tổng trữ lượng trên 4,2 triệu m3 để cung cấp đủ trữ lượng cát phục vụ các dự án giao thông trọng điểm

Tại cuộc họp, Thủ tướng chất vấn về việc vì sao dự án trọng điểm quốc gia lại mua cát theo cơ chế thương mại thay vì đặc thù, mỏ cấp 10 năm trước vì sao còn kéo dài đến nay. Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra làm rõ.

"Tài sản của nhân dân, của nhà nước không thể để tư nhân găm hàng, đội giá, buôn lậu, trốn thuế" - Thủ tướng nhấn mạnh phải làm rõ.

Thủ tướng cũng dẫn chứng vụ án sai phạm trong cấp phép khai thác cát ở An Giang, nhiều cán bộ sai phạm đã bị xử lý.