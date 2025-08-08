Dùng tay đào cứu cháu bé 11 tuổi bị vùi trong hố cát ở Côn Đảo 08/08/2025 21:06

(PLO)- Ba người đàn ông khi nghe mấy cháu nhỏ kêu cứu đã cùng hợp sức dùng tay đào, kịp thời cứu sống cháu bé 11 tuổi bị vùi trong hố cát ở đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

Chiều 8-8, một số trang mạng xã hội đưa thông tin, hình ảnh về câu chuyện một số người đàn ông đã dùng tay đào kịp thời cứu cháu bé bị vùi trong hố cát. PV Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với địa phương, gia đình cháu bé để tìm hiểu sự việc.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra chiều 6-8, tại khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo nhưng nay mới được chia sẻ rộng rãi. Cháu bé được may mắn cứu sống là LVH (11 tuổi, tạm trú cùng gia đình ở đường Mai Chí Thọ, khu dân cư số 5). Nơi xảy ra sự việc là đồi cát nhỏ ở đường Lương Thế Trân – cách nơi ở của gia đình cháu H không xa.

Clip cháu bé bị vùi trong hố cát được người dân cứu sống kịp thời.

Cụ thể, khoảng hơn 4 giờ chiều 6-8, cháu H cùng ba cháu khác là hàng xóm đi chơi gần nơi ở.

Sau đó, các cháu chơi trốn tìm tại khu vực đồi cát nhỏ. Cháu H thấy một cái hố (do mấy con chó đào, hơi sâu) liền chui vào trong. Cháu gọi một bạn khác cùng chui vào nhưng chưa kịp gọi thì cát sụp xuống lấp miệng hố.

Thấy bạn bị vậy, ba em còn lại đã dùng tay để đào nhưng sức yếu và càng đào cát càng sụt nên chạy vội đi tìm người lớn kêu cứu.

Sau đó, có ba người đàn ông chạy tới cùng nhau dùng tay đào đưa cát dần ra. Họ không dùng xẻng để xúc do sợ trúng người cháu H bên trong. Khoảng vài phút sau thì họ đã nắm được tay cháu H kéo dần ra. May mắn cháu H sức khỏe vẫn ổn định.

Hình ảnh những người dân cùng nhau dùng tay đào cứu cháu bé bị vùi trong hố cát tại Côn Đảo. Ảnh cắt từ clip

Chị NTN (mẹ cháu H) kể lại câu chuyện và liên tục nhắc cảm ơn những người đã kịp thời cứu cháu.

Theo chị N, chiều 6-8 chị đi làm ca, chồng đi ghe ngoài biển. Lúc chị đi làm, cháu H đã đi chơi cùng mấy cháu hàng xóm ở gần nhà. Sau khi cháu được cứu chị mới biết câu chuyện.

“Nghe con kể lại là cát mềm, hố dễ sụt do trước đó ít giờ Côn Đảo có mưa to. Khi miệng hố cát bị sụp xuống cháu đã cố gồng, cựa mình quay đầu úp xuống không để cát ập lên mặt. Mấy bạn cháu đã dùng tay đào không được nên đi gọi người lớn cứu giúp. Sự việc diễn ra chắc khoảng hơn 10 phút. Gia đình tôi biết một anh trong số ba anh đã đào cát cứu con mình, gửi lời cảm ơn các anh thật nhiều” - chị N. kể.

Ông Đỗ Văn Hải, Trưởng khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo, cũng xác nhận có sự việc trên tại địa bàn.

Theo ông Hải, một số hố, hang do đàn chó hoang sinh sống trước đây tại khu dân cư đào. Hiện, đặc khu Côn Đảo đã đeo thẻ quản lý chó, bắt những con chó hoang để đảm bảo an toàn.