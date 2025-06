Thủy đoàn 2 phối hợp bắt 9 tàu, sà lan khai thác cát trái phép trên sông Tiền 09/06/2025 10:45

(PLO)- Tuần tra đêm, Thủy đoàn 2 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cùng với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 9 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền, thu giữ khoảng 370m³ cát không rõ nguồn gốc.

Ngày 9-6, tin từ Thủy đoàn 2 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Bến Tre kiểm tra, phát hiện nhiều phương tiện thủy khai thác cát trái phép cùng những người có liên quan.

Trước đó, đêm 6-6 rạng sáng 7-6, tổ công tác của Thủy đoàn 2 phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT), Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn (Công an tỉnh Tiền Giang) và Đội Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Bến Tre) tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền đoạn qua xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Thủy đoàn 2 phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre bắt 9 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền

Đến khoảng 23 giờ 30 ngày 6-6, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 6 phương tiện thủy, trong đó có 1 tàu gắn thiết bị bơm hút cát.

Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên các phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, thiết bị và hoạt động khai thác khoáng sản. Họ đồng thời thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép. Trong số này có 3 sà lan vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và 2 phương tiện gắn thiết bị bơm hút cát.

Tổng khối lượng cát trên các phương tiện bị tạm giữ ước tính khoảng 370m³

Tiếp đó, đến khoảng gần 0 giờ ngày 7-6, tại khu vực xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 3 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép, trong đó có 1 tàu gắn thiết bị bơm hút cát. Những người có mặt cũng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp và thừa nhận hành vi vi phạm.

Qua kiểm đếm ban đầu, tổng khối lượng cát trên các phương tiện bị tạm giữ ước tính khoảng 370m³ cát lẫn tạp chất. Toàn bộ phương tiện và tang vật đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.