TP.HCM gỡ vướng cấp sổ hồng cho người dân tại 5 dự án nhà ở 19/11/2025 17:49

(PLO)- Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ các vướng mắc cho 5 dự án nhà ở để cấp sổ hồng cho người mua nhà trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 19-11, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645. Đây là Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Gỡ vướng mắc cho 5 dự án

Lần này có 5 dự án được đưa ra họp bàn để gỡ vướng. Thứ nhất là dự án chung cư cụm B (Saigon Intela), xã Bình Hưng, TP.HCM do công ty Cổ phần Bắc Phước Kiển làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM (VPĐKĐĐ), dự án có diện tích khu đất là 9.016 m2, có 1.068 căn hộ, trong đó có 34 căn nhà ở thương mại.

Tổ công tác 1645 gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người dân ở dự án chung cư cụm B (Saigon Intela). Ảnh: VP

Thứ hai là là dự án khu dân cư Bến Lức, phường Bình Đông, TP.HCM do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phú Mỹ Lợi làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gồm 277 căn nhà, có 170 nền bố trí tái định cư, 107 nền kinh doanh. Dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 97 nền và đã cấp 58 giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Hiện nay, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 13 căn nhà (kinh doanh) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ ba là dự án chung cư Opal Riverside, phường Hiệp Bình, TP.HCM do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của VPĐKĐĐ TP, dự án có quy mô là 626 căn hộ, tổng diện tích khuôn viên: 10.051,82 m2.

Ngày 20-5-2015, UBND TP ban hành Quyết định số 2327 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thái Bình Dương làm chủ đầu tư, tổng diện tích khu đất 20.096,5m2.

Ngày 17-5-2016, UBND TP ban hành Quyết định số 2444 về chấp thuận cho chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở Hiệp Bình Chánh từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thái Bình Dương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. Bên nhận chuyển nhượng kế thừa và tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng đã chuyển giao.

Một trong những vướng mắc của dự án mà VPĐKĐĐ TP yêu cầu làm rõ là việc thực hiện nghĩa vụ tài chính do trước đó UBND TP.HCM đã có thông báo về nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất do nhà nước quản lý 4.909,3m2 trong dự án.

Thứ tư là dự án khu biệt thự vườn tại phường Hiệp Bình do Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Việt Quốc làm chủ đầu tư.

Theo VPĐKĐĐ TP, dự án quy mô gồm 241 căn nhà biệt thự với 5 mẫu nhà. Trong đó đã cấp giấy chứng nhận đối với 223/241 căn cho người mua nhà.

Thứ năm là dự án Chung cư 12 thuộc khu tái định cư 10 ha, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM do Công ty TNHH Một thành viên DVCI quận 12 làm chủ đầu tư.

Dự án Chung cư 12 khu tái định cư 10 ha. Ảnh: VP

Theo VPĐKĐĐ TP, dự án có tổng 12 tầng và một tầng hầm với 320 căn hộ. Ngày 30-10-2018, UBND TP ban hành Quyết định số 4849 về việc xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với Chung cư 12 tầng, khu tái định cư 10ha thuộc diện nhà tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng tổ chức thực hiện quản lý chung cư theo quy định.

Thống nhất cấp giấy nhiều dự án

Đối với dự án Chung cư cụm B (Saigon Intela), dự án khu dân cư Bến Lức, dự án khu biệt thự vườn tại phường Hiệp Bình, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các đơn vị có liên quan hoàn tất hồ sơ để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Ông Nguyễn Toàn Thắng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người dân tại 5 dự án. Ảnh: NC

Với dự án chung cư Opal Riverside, ông Thắng yêu cầu Phòng Kinh tế đất (thuộc Sở NN&MT) có báo cáo, phân tích rõ các vấn đề liên quan nghĩa vụ tài chính để báo cáo UBND TP. Đồng thời, chủ đầu tư phải có cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính để tiến tới cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Với dự án Chung cư 12 khu tái định cư 10 ha, ông Thắng cho biết dự án này xây dựng để bố trí tái định cư, cần được ưu tiên giải quyết cấp sổ cho người dân.

"Nhà để tái định cư cần ưu tiên giải quyết cấp giấy cho người mua nhà. Yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện sớm và đầy đủ các thủ tục để giải quyết cho người dân"- ông Thắng chỉ đạo.