TP.HCM làm rõ nghĩa vụ tài chính và nhà ở xã hội để cấp sổ hồng cho người dân 30/10/2025 11:57

(PLO)- Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ các vướng mắc cho 4 dự án nhà ở để cấp sổ hồng cho người mua nhà trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 30-10, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

4 dự án bị vướng do nhiều nguyên nhân

Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ các vướng mắc cho 4 dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư bổ sung hồ sơ để cấp sổ hồng cho 4 dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NC

Thứ nhất là dự án khu nhà ở phường Phước Long B, phường Phước Long (TP Thủ Đức cũ) TP.HCM do công ty Cổ phần Xây dựng số 5 làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM (VPĐKĐĐ) dự án có tổng 135 nền, bao gồm hai nền đã bàn giao cho nhà nước do hoán đổi đất công và một chung cư.

Trong đó đã cấp 94 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư, bàn giao cho Nhà nước 2 nền.

Còn lại 39 nền chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 36 căn nhà, gồm 28 căn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tám căn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện nay, dự án cần phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 (Lô B), điều chỉnh tuyến đường giao thông dự kiến lộ giới. Bên cạnh đó, dự án gia hạn sử dụng đất thực hiện dự án một phần đất và hiện dự án cũng còn vướng mắc là phải bàn giao hạ tầng của dự án.

Thứ hai là dự án khối nhà chung cư 6, 7, 8 khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại Riviera Point, Giai đoạn 1B phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TP.HCM do công ty TNHH Riviera Point làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 518 căn (giai đoạn 1B). Dự án này VPĐKĐĐ yêu cầu các đơn vị có liên quan làm rõ việc thực hiện thi công hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh; nghĩa vụ tài chính; công tác bảo vệ môi trường... để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Thứ ba là dự án chung cư cao tầng số 6-8 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM do công ty Cổ phần Tecco làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 90 căn hộ, công trình gồm 16 tầng và hai tầng hầm. Với dự án này VPĐKĐĐ cần làm rõ các vấn đề liên quan việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội đối với dự án, việc thực hiện và bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...để đủ căn cứ cấp sổ hồng cho người dân.

Thứ tư là dự án khu dân cư Savimex, phường Phú Thuận (quận 7 cũ), TP.HCM do công ty Cổ phần Hợp tác Kinh doanh Savimex làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gồm 130 lô đất (đã cấp 97 Giấy chứng nhận cho người mua nhà). Hiện nay, VPĐKĐĐ TP tiếp nhận một hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận một căn nhà tại dự án.

Theo VPĐKĐĐ TP, dự án có diện tích đất ở là 18.442 m2, diện tích đất công trình công cộng là 16.748 m2.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phải thực hiện việc thỏa thuận san lắp rạch trong khu đất. Đồng thời phải điều tiết lại 10% quỹ đất của dự án cho Nhà nước theo quy định tại Chỉ thị số 07/2003/CT-UB của UBND TP.

Gỡ từng điểm vướng để cấp giấy cho người dân

Đối dự án khu nhà ở phường Phước Long B, ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo chủ đầu tư phải liên hệ với các đơn vị có liên quan để thực hiện một số công việc như bàn giao hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch, xử lý xây dựng sai phép...

"Với 36 căn nhà mà chủ đầu tư đề nghị cấp giấy, đề nghị chủ đầu tư cần báo cáo rõ và có cam kết thời gian thực hiện về việc bàn giao hạ tầng, việc điều chỉnh quy hoạch 1/500, gia hạn sử dụng đất và phải có báo cáo về việc xây dựng sai phép.

Sau khi hoàn thành báo cáo, chủ đầu tư gửi cho VPĐKĐĐ TP để làm cơ sở cấp giấy cho người mua nhà" - ông Thắng yêu cầu.

Đối với dự án dự án khối nhà chung cư 6, 7, 8 khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại Riviera Point, ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư phải làm việc với phòng kinh tế đất để làm rõ phần nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó chủ đầu tư phải cam kết các vấn đề như hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông, giấy phép môi trường... để làm căn cứ cấp giấy cho người dân.

Với dự án, chung cư cao tầng số 6-8 Nguyễn Thiện Thuật, ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo rõ liên quan việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội cho VPĐKĐĐ TP. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư rà soát về thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định.

Với dự án khu dân cư Savimex, Giám đốc Sở NN&MT, yêu cầu các đơn vị có liên quan xem xét cấp sổ hồng cho người dân. Đồng thời những căn còn lại nếu không vướng mắc sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà.