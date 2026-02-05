Trung tâm giao dịch bất động sản, chìa khóa cho thị trường minh bạch 05/02/2026 07:11

Việc hình thành Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý được kỳ vọng sẽ giúp chuẩn hóa thông tin và tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển bền vững, lành mạnh.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khẩn trương thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý với mục tiêu triển khai trong tháng 2 này.

Công cụ làm sạch thị trường bất động sản

Các chuyên gia kinh tế khẳng định đây là một trong những động thái mạnh mẽ, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc tái cấu trúc và minh bạch hóa thị trường bất động sản, lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn tới ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua thị trường bất động sản Việt Nam tồn tại không ít bất cập, nổi bật là tình trạng giao dịch thiếu minh bạch, thông tin phân mảnh và phân bổ không đồng đều giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thực trạng bất đối xứng thông tin giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và người mua đã tạo điều kiện cho các hành vi đầu cơ, thổi giá và trục lợi khiến thị trường nhiều thời điểm phát triển méo mó, tiềm ẩn rủi ro không chỉ đối với người dân và nhà đầu tư mà còn đối với sự an toàn của hệ thống tài chính.

Với vai trò là đơn vị trực tiếp tham gia, đồng hành cùng Bộ Xây dựng trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhấn mạnh: Đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu hướng quản lý thị trường bất động sản tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Cơ sở dữ liệu bất động sản đúng - đủ - sạch - sống được xem là nền tảng then chốt để hình thành và vận hành hiệu quả Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý. Ảnh: T.L

Theo bà Miền, việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực.

Thứ nhất, minh bạch hóa toàn bộ quy trình giao dịch. Mọi thông tin liên quan đến bất động sản từ pháp lý, giá cả, tình trạng thế chấp, hạn chế giao dịch… đều được chuẩn hóa và công khai, góp phần phòng chống gian lận và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, tăng cường vai trò quản lý, giám sát và điều tiết của Nhà nước. Trung tâm giao dịch sẽ trở thành đầu mối tập trung dữ liệu thị trường, giúp cơ quan quản lý theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như đầu cơ, thổi giá, thao túng thị trường để có biện pháp điều tiết phù hợp.

Thứ ba, thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Việc số hóa toàn bộ quy trình giao dịch cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng ký, công chứng, kê khai thuế, sang tên… trên nền tảng trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tải cho bộ máy hành chính.

Thứ tư, đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản. Việc tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), định danh số sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và khả năng truy vết trong suốt vòng đời của bất động sản, phù hợp với định hướng phát triển Chính phủ số và kinh tế số.

Thứ năm, tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững. Khi thông tin minh bạch và đầy đủ, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và người dân sẽ đưa ra quyết định chính xác hơn, góp phần gia tăng niềm tin thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ sáu, tái cơ cấu ngành môi giới bất động sản theo hướng chuyên nghiệp hóa. Mô hình này sẽ đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn về năng lực, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, qua đó sàng lọc các thành phần môi giới yếu kém, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường trung gian.

Thách thức về dữ liệu và lộ trình triển khai

Bên cạnh những kỳ vọng tích cực, VARS IRE cũng thẳng thắn chỉ ra các thách thức mang tính nền tảng. Theo đó, điều kiện tiên quyết để hình thành và vận hành hiệu quả Trung tâm giao dịch bất động sản là hệ thống cơ sở dữ liệu phải đạt chuẩn đúng - đủ - sạch - sống, phản ánh chính xác, đầy đủ, được làm sạch và cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nền móng thể chế quyết định tính minh bạch, khả năng quản lý và sự phát triển bền vững của thị trường trong dài hạn.

Thực tế, dữ liệu của mỗi bất động sản không chỉ dừng ở thông tin mô tả cơ bản mà còn bao gồm toàn bộ lịch sử pháp lý, tình trạng tranh chấp, thế chấp, hạn chế giao dịch và các giao dịch xuyên suốt vòng đời tài sản. Do đó, việc hoàn thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu này là một quá trình phức tạp, khó có thể hoàn tất trong thời gian ngắn. Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam

Được biết, tại nhiều nền quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay Trung Quốc, hoạt động giao dịch bất động sản đều được tổ chức trong một hệ sinh thái quản lý tập trung, với dữ liệu thống nhất và mức độ số hóa cao, qua đó bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả vận hành của thị trường.

Theo mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý tại Trung Quốc, người dân có thể hoàn tất toàn bộ quy trình của việc chuyển nhượng bất động sản từ tiếp nhận hồ sơ, xác minh pháp lý, kê khai và nộp thuế cho đến cấp giấy chứng nhận chỉ trong thời gian chưa đầy hai giờ nhờ quy trình chuẩn hóa, minh bạch và được số hóa đồng bộ.

Trong mô hình này, các trung tâm giao dịch đóng vai trò “trục lõi” của thị trường, kết nối trực tiếp với hệ thống cơ sở dữ liệu bất động sản hợp nhất trên phạm vi toàn quốc. Song song đó, các sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới tư nhân hoạt động như các vệ tinh, tạo nên một hệ sinh thái hài hòa giữa quản lý Nhà nước và cơ chế thị trường, qua đó bảo đảm ba trụ cột then chốt: an toàn, hiệu quả và chất lượng giao dịch.