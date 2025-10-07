Thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản mang lại lợi ích gì? 07/10/2025 15:08

(PLO)- Bộ Xây dựng cần sớm hoàn thành đề án thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản”, xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất. Thời gian thí điểm dự kiến hai năm (2026-2027), trên phạm vi toàn quốc.

Theo dự thảo, các loại hình được giao dịch tại trung tâm gồm: Nhà ở có sẵn, nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản và quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh theo từng bất động sản.

Tất cả các giao dịch như mua bán, chuyển nhượng, cho thuê hay thuê mua sẽ phải thực hiện qua trung tâm này sau khi Nghị quyết được ban hành và có hiệu lực.

Hiện giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất trải qua nhiều bước, nhiều thủ tục rời rạc, đơn lẻ do nhiều cơ quan thực hiện, chưa liên thông với nhau. Ảnh: V.LONG

Mô hình này được kỳ vọng tạo lập kênh giao dịch chính thống, minh bạch, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Việc giao dịch qua trung tâm cũng giúp hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá và chống thất thu thuế cho Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết đơn vị đang tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Theo ông, việc thí điểm mô hình này nhằm đổi mới phương thức giao dịch, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Song song đó, mô hình cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần công khai, minh bạch thị trường bất động sản.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết 201/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác phát triển nhà ở xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Cả nước hoàn thành 43.681/100.275 căn, đạt 43,6%. Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm hơn 39.000 căn, nâng tổng tỉ lệ đạt khoảng 83%.

Hiện nay, để hoàn thành một giao dịch bất động sản, người dân phải thực hiện nhiều thủ tục thuộc các lĩnh vực dân sự, đất đai, nhà ở, công chứng và thuế.

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và các nghị định dưới luật đã khuyến khích giao dịch qua sàn bất động sản, tuy nhiên không bắt buộc. Các sàn hiện nay chủ yếu thực hiện việc kiểm tra pháp lý, hỗ trợ tìm kiếm, thương thảo, thanh toán và xác nhận giao dịch.

Việc xây dựng Trung tâm Giao dịch bất động sản sẽ khắc phục hạn chế trên. Khi hoạt động, trung tâm sẽ trở thành nơi liên thông dữ liệu, giúp người dân tra cứu và giao dịch thuận tiện, an toàn, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý.