Đất Xanh Miền Bắc được giao giỏ hàng độc quyền tinh hoa tháp 9 & 11 dự án The Privé 04/12/2025 16:07

(PLO)- Đất Xanh Miền Bắc vừa nhận giỏ hàng độc quyền Tháp 9 & 11 dự án The Privé, thuộc phân khu 3 mặt sông đẹp nhất dự án, khẳng định năng lực triển khai dòng bất động sản hạng sang của công ty và cơ hội sở hữu quỹ căn đẹp nhất tại dự án.

Yếu tố nào khiến Tháp 9 và 11 trở thành lựa chọn đắt giá của The Privé?

The Privé được phát triển bởi Tập đoàn Đất Xanh, định vị là khu căn hộ hạng sang biệt lập 3 mặt giáp sông có quy mô 6,7ha gồm 12 tháp cao 33 - 35 tầng. Dự án nằm tại vị trí super TOD đắt giá bậc nhất khu Đông, liền kề trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và thừa hưởng mạng lưới kết nối tối ưu tới loạt công trình hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia.

Từ dự án kết nối nhanh tới cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, siêu nút giao An Phú, đường Vành đai 3, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, Metro số 2 và sân bay quốc tế Long Thành. Một vị trí hội tụ đầy đủ giá trị kết nối - tiềm năng tăng trưởng - tính khan hiếm, xứng đáng trở thành tài sản biểu tượng của những chủ nhân tinh hoa.

Tầm nhìn độc bản 3 mặt view sông.

Trong tổng thể dự án, tháp 9 và 11 là hai tòa tháp sở hữu nhiều lợi thế nổi trội: Tầm nhìn view sông trọn vẹn, hệ tiện ích đa dạng và tiêu chuẩn bàn giao được nâng cấp.

Về vị trí và tầm nhìn, cả hai tháp đều có tầm nhìn sông rộng mở, hầu như không bị che chắn nhờ trục xoay kiến trúc được tính toán kỹ lưỡng. Đặc biệt, 100% căn hộ Tháp 11 sở hữu view sông, một giá trị hiếm có trên thị trường căn hộ trung tâm.

Tại đây, cư dân Tháp 9 và 11 có thể tiếp cận với đa dạng các tiện ích nội khu chuẩn thượng lưu, từ phòng tiệc fine dining, phòng tập Golf 3D, khu thể thao giải trí gồm bóng bàn, Bida - Bi lắc, hồ bơi điện phân muối chuẩn resort, quảng trường ven sông, đài vọng cảnh… Đặc biệt là tháp 11 với Sky Garden - Khoảng xanh giữa tầng không dành cho số ít chủ nhân tinh hoa.

Đặc quyền tiện ích chuẩn resort của The Privé.

Về chất lượng bàn giao, bên cạnh tiêu chuẩn bàn giao A++ của dự án, Tháp 9 và 11 dự án The Privé được nâng cấp với loạt thiết bị vệ sinh và nội thất từ các thương hiệu uy tín quốc tế như Brandt, Duravit. Điều này không chỉ nâng tầm chuẩn sống mà còn bảo chứng giá trị tài sản dài hạn, giúp nhà đầu tư yên tâm về khả năng giữ giá và sự bền vững theo thời gian.

Trong bối cảnh thị trường đang tái định hình theo hướng chọn lọc và ưu tiên những sản phẩm thật sự khác biệt, Tháp 9 & 11 dự án The Privé sở hữu đầy đủ yếu tố để trở thành lựa chọn đáng giá trong danh mục bất động sản an cư và đầu tư của giới thượng lưu.

Đất Xanh Miền Bắc: Nhà phân phối giỏ hàng độc quyền Tháp 9 & 11 The Privé

Đất Xanh Miền Bắc hiện là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực phát triển, phân phối và cho thuê bất động sản tại Việt Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và dấu ấn hơn 700 dự án trong nước lẫn quốc tế, doanh nghiệp đã góp phần kiến tạo giá trị an cư, đầu tư bền vững cho hàng trăm nghìn khách hàng.

Trong hành trình phát triển, Đất Xanh Miền Bắc luôn giữ vai trò đơn vị hàng đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào quy trình quản trị và tư vấn bán hàng, sở hữu đội ngũ hơn 1500 chuyên viên kinh doanh được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Nhờ vậy Đất Xanh Miền Bắc đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư lớn, giữ vai trò kết nối những sản phẩm bất động sản chất lượng và tiềm năng đến đúng nhóm khách hàng xứng tầm.

Lễ ký kết và bàn giao giỏ hàng độc quyền Tháp 11 dự án The Privé.

Việc Đất Xanh Miền Bắc vinh dự được công bố là đơn vị phân phối giỏ hàng độc quyền đẹp nhất Tháp 9 và 11 dự án The Privé, một lần nữa khẳng định vị thế của Đất Xanh Miền Bắc trên thị trường bất động sản hạng sang, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Trong bối cảnh dòng tiền phía Bắc đang “Nam tiến” mạnh mẽ, lợi thế tệp khách hàng lớn có nhu cầu săn tìm bất động sản giá trị giàu tiềm năng tại trung tâm TP. HCM chính là điểm tựa giúp Đất Xanh Miền Bắc tối ưu hiệu quả hoạt động phân phối.

Hiện nay, Đất Xanh Miền Bắc đang là đơn vị nắm giữ giỏ hàng độc quyền số lượng lớn tại Tháp 9 và 11 với nhiều quỹ căn đẹp: view sông, view công viên nội khu và các tầng đẹp, phù hợp cả nhu cầu an cư thượng lưu lẫn đầu tư sinh lời.

Với quỹ sản phẩm mới nhất này, khách hàng chỉ cần đóng 6,8% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán, đóng 10% đến khi nhận nhà tương đương khoảng 900 triệu/căn hộ 2 phòng ngủ, hỗ trợ 0% lãi suất trong 30 tháng cho tối đa 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc đến 5 năm.