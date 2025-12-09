Ông Lê Hoàng Châu tiếp tục làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM 09/12/2025 20:06

(PLO)- Ông Lê Hoàng Châu cho biết HoREA sẽ tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, tập hợp ý kiến hội viên để kiến nghị hoàn thiện thể chế pháp luật, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Chiều 9-12, Đại hội Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ra Ban Chấp hành mới. Ông Lê Hoàng Châu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Ban Chấp hành HoREA nhiệm kỳ mới có 61 thành viên, gồm 1 chủ tịch, 14 phó chủ tịch và 46 ủy viên. Ban thường trực HoREA nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 4 thành viên: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch; ông Giang Quốc Dũng là Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Chủ tịch Hội Bất động sản Tây Bắc Sài Gòn; bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; ông Bạch Văn Lượng, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội Bất động sản Nam Sài Gòn.

Ban Chấp hành HoREA nhiệm kỳ mới 2025 -2030.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Hoàng Châu nhận định thị trường bất động sản 5 năm qua đối diện nhiều thách thức. "Vùng đáy" của thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM rơi vào quý I-2023 với mức tăng trưởng âm 16,2%. Tuy nhiên, thị trường đã phục hồi dần từ cuối quý II-2023 và duy trì đà tăng trưởng đến nay. Các doanh nghiệp đã trụ vững và có cơ hội bứt phá nhờ cuộc cách mạng về thể chế pháp luật, điển hình là các nghị quyết tháo gỡ của Trung ương.

Về phương hướng sắp tới, ông Châu cho biết TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng đô thị toàn cầu và đã công bố 309 dự án mời gọi đầu tư. Các dự án trọng điểm gồm chỉnh trang di dời 40.000 căn nhà ven kênh rạch, cải tạo 400 chung cư cũ và phát triển 211.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030...

"Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm của các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản cùng tham gia đầu tư để góp phần phát triển TP.HCM đáng sống, nghĩa tình"- ông Châu nhấn mạnh.

Về định hướng hoạt động, HoREA sẽ tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, tập hợp ý kiến hội viên để kiến nghị hoàn thiện thể chế pháp luật. Mục tiêu là kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Đồng thời, Hiệp hội chú trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, nhà đầu tư và người mua nhà.

Đáng chú ý, HoREA đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn. Các đơn vị này sẽ hợp tác để đủ sức đảm nhận các dự án hạ tầng chiến lược của TP.HCM.

Trong khuôn khổ đại hội, HoREA đã trao 375 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ và 200 triệu đồng cho quỹ "Vì người nghèo".