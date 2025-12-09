Lý do sẽ giữ nguyên bảng giá đất khu, cụm công nghiệp tại Cần Thơ năm 2026 09/12/2025 12:24

(PLO)-Sở NN&MT Cần Thơ đề xuất bảng giá đất giữ nguyên với 14 khu công nghiệp; đất làm muối; đất trong khu công nghệ cao; đề xuất bổ sung một số khu…

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ đang lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo bảng giá đất trên địa bàn TP. Dự kiến bảng giá đất này sẽ được ban hành trong tháng 12 này để đảm bảo có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-1-2026.

Khu Công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo hồ sơ dự thảo, Sở NN&MT đề xuất đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại 14 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, mức giá đề xuất giữ nguyên theo bảng giá đất của ba tỉnh, thành đã ban hành trước sáp nhập.

Lý do bởi vì, qua thực hiện điều tra, khảo sát không có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với loại đất này. Đồng thời, năm 2025 không có trường hợp Nhà nước cho thuê đất (trừ 2 dự án Nhà máy chế biến nông sản và thức ăn chăn nuôi Fujinuco tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, giai đoạn 1 và dự án Mở rộng 3 ha dự án Nhà máy Bê tông Hamaco - Hậu Giang tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, giai đoạn 1).

Đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện bổ sung vào bảng giá đất, cụ thể gồm Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (xã Vĩnh Trinh), thực hiện đề xuất giá 1,2 triệu đồng/m2 trên cơ sở căn cứ Quyết định số 1542/2025 của UBND TP Cần Thơ (cũ) về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1.

Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (phường Long Mỹ), đề xuất giá đất bình quân 4 vị trí được UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) ban hành tại Quyết định số 207/2024 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Chế biến Xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy xay xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang (phần còn lại).

Cụm Công nghiệp kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến (xã Hỏa Lựu), đề xuất giá đất là 1.078.000 đồng/m2 tại Quyết định số 1817/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang (cũ).

Đất làm muối (xã Lai Hòa và phường Vĩnh Châu), không điều tra, thu thập được thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, do đó đề xuất giữ nguyên mức giá là 40.000 đồng/m2.

Đất trong khu công nghệ cao (xã Vĩnh Viễn), không điều tra, thu thập được thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, do đó đề xuất giữ nguyên mức giá đã ban hành tại Quyết định số 43/2024 của UBND tỉnh Hậu Giang (cũ).