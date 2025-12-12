TP.HCM có thêm gần 1.000 căn nhà ở xã hội 12/12/2025 13:07

(PLO)- Dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Hiệp Phước, TP.HCM với quy mô diện tích đất 15.692.6m², cung cấp khoảng 995 căn hộ.

Ngày 12-12, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Pearl Land tổ chức khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Hiệp Phước, TP.HCM.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ Trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian vừa qua, Bộ Công an rất quyết liệt triển khai xây dựng NƠXH cho các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ở các tỉnh thành.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ Trưởng Bộ Công an yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện dự án nhà ở xã hội đảm bảo chất lượng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trung tướng Đặng Hồng Đức yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai thực hiện ngay để dự án hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

"Nhà thầu, chủ đầu tư phải thực hiện dự án nhà ở cho các chiến sĩ công an một cách nhanh nhất, chất lượng nhất. Dự án NƠXH phải đảm bảo chất lượng như nhà ở thương mại, không chấp nhận để xảy ra tình trạng NƠXH có chất lượng thấp hơn nhà ở thương mại"- Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Tại lễ khởi công, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin, đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai đoạn 2021 - 2030 và Thông báo số 120/2025 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng giao chỉ tiêu cho TP.HCM đến năm 2030 phát triển 199.400 căn NƠXH. Chỉ tiêu này nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, trong đó có lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP sẽ cắt giảm các thủ tục hành chính để đẩy nhanh công tác phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Với sự quyết tâm của Bộ Công an, UBND TP và sự nỗ lực, tập trung của các sở, ban, ngành xử lý hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án.

Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Lô đất kí hiệu C2, D1 thuộc dự án khu nhà ở 28 ha, xã Hiệp Phước, với quy mô diện tích đất 15.692.6 m², cung cấp khoảng 995 căn hộ (cho khoảng 2.400 người), đảm bảo một phần chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ Công an trên địa bàn TP yên tâm công tác.

"TP sẽ tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian xử lý để tập trung đẩy nhanh công tác phát triển NƠXH trong thời gian tới"- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chia sẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội tại xã Hiệp Phước, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án nhà ở cho lực lượng Công an tại xã Hiệp Phước là dự án thứ hai tại TP.HCM được thực hiện theo Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội và Nghị định 192/2025 của Chính phủ về thí điểm cơ chế chính sách phát triển NƠXH.

Trước đó, ngày 7-12, Bộ Công an cũng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng NƠXH cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TP.HCM.