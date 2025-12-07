Thêm dự án nhà ở xã hội được khởi công ở TP.HCM 07/12/2025 14:42

(PLO)- Tính đến tháng 9-2025, nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại TP.HCM khoảng 9.897 căn.

Ngày 7-12, Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú.

Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân có diện tích khoảng 3.848m2. Đây là công trình đầu tiên tại TP.HCM được thực hiện theo Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ Trưởng Bộ Công an, cho biết thời gian vừa qua, Bộ Công an rất quyết liệt triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ở các tỉnh thành, đặc biệt là ở Hà Nội và TP.HCM.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ Trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo Trung tướng Đặng Hồng Đức, đến nay, Bộ Công an đã khởi công được tám dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội, TP.HCM có một dự án đang triển khai. Hiện các sinh viên đang học tại các trường Đại học An ninh và Đại học Cảnh sát... đa số đều ở các tỉnh, số người sống tại TP.HCM không nhiều. Chính vì vậy, lực lượng này sau khi tốt nghiệp ra trường và được bố trí công tác tại TP.HCM sẽ rất khó khăn, không có nhà ở.

Thứ Trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư phải triển khai thi công dự án ngay sau lễ khởi công để công trình sớm hoàn thành.

"Ba tiêu chí mà chủ đầu tư phải cam kết cho dự án là chất lượng tốt nhất, đẹp nhất và nhanh nhất"- Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh thông tin, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP.HCM được giao được giao chỉ tiêu gần 200.000 căn. Nhiệm vụ này được đưa vào trong chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I để chỉ đạo thực hiện bằng được.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân phải nhanh chóng thi công, sớm đưa vào sử dụng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Nguyễn Văn Luông chưa đầy hai tháng chúng ta đã hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án. Thời gian thi công của dự án là 24 tháng, tuy nhiên tôi đề nghị chủ đầu tư áp dụng những công nghệ hiện đại để rút ngắn thời gian thực hiện còn 18 tháng.

Trong thời gian tới, Thành Ủy, UBND TP, HĐND TP sẽ chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội phục vụ cho người thu nhập thấp, lực lượng vũ trang nhân dân"- Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an), tính đến tháng 9-2025, nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại TP.HCM khoảng 9.897 căn, dự kiến tăng lên 14.847 căn vào năm 2030.