Nền kinh tế trải nghiệm thúc đẩy xu hướng không gian sống hàng hiệu 09/12/2025 14:52

(PLO)- Nền kinh tế trải nghiệm đang nổi lên như một xu hướng dẫn dắt kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, phân khúc không gian sống hàng hiệu nhanh chóng mở rộng, được định hình bởi các thương hiệu bất động sản hàng đầu.

Nền kinh tế trải nghiệm

Thuật ngữ “nền kinh tế trải nghiệm” được Joseph Pine và James Gilmore trình bày trong cuốn The Experience Economy xuất bản cuối những năm 1990. Được xem là một trong những sách kinh doanh nổi bật của thế kỷ XX, tác phẩm chỉ ra rằng: “Thời gian là tiền bạc. Khi khách hàng dành nhiều thời gian hơn với doanh nghiệp, họ sẽ chi tiêu nhiều hơn. Nhưng để làm được điều đó, doanh nghiệp phải giành được sự chú ý của họ giữa vô số lựa chọn khác”.

Trong kỷ nguyên Internet, chỉ một thao tác chạm đã mở ra hàng nghìn lựa chọn. Thách thức của doanh nghiệp không chỉ là xuất hiện đúng thời điểm mà còn giữ chân khách hàng. Trong môi trường số, thời gian và sự chú ý của khách hàng trở thành tài sản vô hình quan trọng của mỗi doanh nghiệp.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ của nền kinh tế trải nghiệm. Ảnh: Masterise Homes

Ngược lại với xu hướng cạnh tranh bằng giá trị sử dụng, thị trường vẫn ghi nhận nhiều lát cắt thú vị: người dùng xếp hàng dài chờ mua iPhone ngày mở bán, giới trẻ săn lùng các phiên bản giới hạn của Nike, hay khách hàng cao cấp chọn lưu trú tại Four Seasons và Park Hyatt.

Nếu quan tâm đến những hiện tượng này, bạn đã chạm vào nền kinh tế trải nghiệm. Từ chỗ mua bán dựa trên công năng, kinh tế hiện đại đã chứng kiến sự trỗi dậy của những thương hiệu như Apple, Nike, Four Seasons hay Park Hyatt — những doanh nghiệp bán trải nghiệm, cảm xúc và phong cách sống, hơn là chỉ bán sản phẩm hay dịch vụ.

Trải nghiệm, cảm xúc, sự hài lòng của khách hàng là thước đo của nền kinh tế trải nghiệm. Ảnh: Masterise Homes

Các thương hiệu lớn biến trải nghiệm thành sợi dây liên kết: thu hút sự chú ý, tạo cảm xúc, xây dựng thiện cảm và để lại ấn tượng tích cực. Từ đó hình thành tập khách hàng trung thành, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả và phát triển bền vững. Ngược lại, chính những sản phẩm mang dấu ấn riêng cũng trở thành tuyên ngôn rõ nhất về cá tính và đẳng cấp của người sở hữu.

Xu thế bùng nổ

Theo Wise Guy Report, quy mô nền kinh tế trải nghiệm toàn cầu đạt khoảng 778 tỷ USD năm 2024 và có thể tăng lên 809 tỷ USD năm 2025. Đến năm 2035, con số này dự báo vượt 1.200 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng trung bình 4%/năm, tập trung ở các lĩnh vực dịch vụ, giải trí, du lịch và lưu trú. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch của nhóm khách hàng cao cấp: ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm và cảm xúc thay vì tích lũy tài sản hữu hình.

Người tiêu dùng cao cấp ưu tiên cho các sản phẩm, dịch vụ mang lại trải nghiệm, cảm xúc, thay vì chú trọng tích lũy tài sản hữu hình. Ảnh: Masterise Homes

Trong bất động sản, nền kinh tế trải nghiệm đã định hình lại cách thiết kế và vận hành dự án, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Các dự án không chỉ bán sản phẩm mà cung cấp trải nghiệm sống tổng thể, từ hệ tiện ích, dịch vụ đến cảm xúc cộng đồng cư trú.

Tại Việt Nam, xu hướng này rõ nét hơn khi cấu trúc dân số thay đổi. Tỷ lệ sinh giảm mạnh và độ tuổi sinh con tăng lên 27,2 tuổi (toàn quốc) và 30,4 tuổi (TP.HCM) khiến nhu cầu “sống cho bản thân” phổ biến hơn. Năm 2025, khoảng 50% dân số bước vào nhóm “già hóa năng động”, ưu tiên không gian sống yên bình, xanh và chú trọng sức khỏe.

Theo UNICEF, cảm xúc ảnh hưởng lớn đến quyết định sống hằng ngày của 64% Gen Z; 75% cho biết sức khỏe tinh thần tác động đến kế hoạch tương lai và 42% từng trải qua lo âu kéo dài. Điều này lý giải nhu cầu ngày càng tăng đối với không gian có ánh sáng tự nhiên, mảng xanh, sự riêng tư và tiện ích phục hồi.

Gen Z và thế hệ trẻ cũng lớn lên cùng du lịch quốc tế, dịch vụ 5 sao và các sự kiện toàn cầu, khiến kỳ vọng về nơi ở nâng cao: không chỉ là chỗ ở mà là hệ sinh thái phản chiếu phong cách sống.

Tại hội thảo “Kinh tế Lifestyle – Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM”, bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing Masterise Group – nhận định trải nghiệm đang được chia nhỏ thành những điểm chạm tinh tế hằng ngày. Để đáp ứng nhu cầu này, theo bà, bất động sản cần bắt đầu từ nền tảng “phần cứng”: quy hoạch, kiến trúc, vật liệu, cảnh quan và hệ tiện ích đạt chuẩn, từ đó tạo môi trường sống hỗ trợ vận hành hiệu quả và hình thành cộng đồng bền vững.

Không gian sống hàng hiệu

Xu hướng kinh tế trải nghiệm cũng là động lực để Masterise Homes, với sự đồng hành của Savills Hotels, tổ chức Branded Living Summit 2025 – diễn đàn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam thảo luận chuyên sâu về “nền kinh tế trải nghiệm” và “không gian sống hàng hiệu”.

Lần đầu tiên, mô hình này được phân tích toàn diện tại Việt Nam dưới góc nhìn chuyên gia, nhấn mạnh rằng không gian sống hàng hiệu hiện nay không chỉ là yếu tố “trưng bày” mà là sự kết hợp giữa tinh thần thương hiệu, thiết kế và trải nghiệm sống.

Dịch vụ tiền sảnh 5 sao tại LUMIÈRE Riverside, một dự án thuộc dòng LUMIÈRE Series của Masterise Homes. Ảnh: Masterise Homes

Nắm bắt xu thế tiêu dùng mới, Masterise Homes là nhà phát triển tiên phong đưa “branded living” vào đa dạng phân khúc sản phẩm, từ Masteri Collection, LUMIÈRE Series đến các dự án hợp tác với thương hiệu quốc tế.

Ở Masteri Collection, doanh nghiệp hướng đến cộng đồng cư dân trẻ thành đạt, đề cao phong cách sống quốc tế, hiện đại và kết nối. Các dự án tập trung vào thiết kế thông minh, tối ưu công năng và hệ tiện ích để nâng cao trải nghiệm sống hằng ngày.

LUMIÈRE Series là bộ sưu tập căn hộ hạng sang tại các vị trí đắc địa, nổi bật với triết lý thiết kế Biophilic – đưa ánh sáng tự nhiên, thông gió và mảng xanh vào từng không gian. Dòng sản phẩm này dành cho cộng đồng tinh anh ưu tiên sự cân bằng thân – tâm – trí, với hệ tiện ích chuẩn quốc tế và phong cách branded living đặc trưng.

LUMIÈRE hướng đến cộng đồng tinh anh mong muốn cân bằng thân-tâm-trí.

Ở phân khúc siêu sang, các dự án hợp tác quốc tế như Grand Marina, Saigon hay The Ritz-Carlton Residences, Hanoi giúp Masterise Homes chứng minh năng lực triển khai những bộ tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời mở rộng chất lượng hàng hiệu đến nhóm khách hàng trung – thượng lưu đang tăng mạnh.

Từ sản phẩm siêu sang đến căn hộ dành cho người trẻ thành đạt, Masterise Homes theo đuổi chiến lược nhất quán: mang chuẩn sống hàng hiệu đến mọi phân khúc, đảm bảo kiến trúc, tiện ích, vận hành đều “đóng dấu” tiêu chuẩn thương hiệu. Chiến lược này góp phần hình thành cộng đồng cư dân đẳng cấp và giúp giá trị tài sản tăng trưởng bền vững theo thời gian.