Người dân quay video gửi cảnh sát, 2 tài xế xe khách vượt ẩu bị phạt 17/12/2025 10:20

(PLO)- Thông qua video người dân cung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt 2 tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 26.

Ngày 17-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thông qua phản ánh của người dân, đơn vị đã xử phạt 2 tài xế xe khách vượt ẩu.

Một tài xế vượt ẩu bị xử phạt. Ảnh: C.S

Theo đó, vào ngày 19-11 và ngày 13-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được video của người dân, phản ánh 2 ô tô khách có dấu hiệu vượt ẩu trên tuyến Quốc lộ 26 (đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk).

Vào cuộc xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, xác định ông ĐVP (48 tuổi, ngụ xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng), điều khiển ô tô khách 48G-000.48 và NMLP (40 tuổi, ngụ xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô 47H-043.02, đều có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Tại buổi làm việc, 2 tài xế trên đã thừa nhận hành vi vi phạm đúng theo video người dân phản ánh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt 2 tài xế liên quan mỗi trường hợp 5 triệu đồng, cùng về lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Đồng thời, CSGT đã trừ mỗi tài xế 2 điểm trong giấy phép lái xe.