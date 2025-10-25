Xe tải vượt ẩu khiến cụ ông 75 tuổi tử vong trên quốc lộ 1 25/10/2025 16:16

(PLO)- Xe tải vượt ẩu trên quốc lộ 1, khiến cụ ông 75 tuổi quê Vĩnh Long đi xe máy cùng chiều tử vong tại chỗ.

Trưa 25-10, lực lượng chức năng khám nghiệm nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy va chạm với xe đầu kéo khiến cụ ông 75 tuổi tử vong tại chỗ trên tuyến quốc lộ 1.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 11 giờ, tài xế Nguyễn Văn Hoà (22 tuổi, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ô tô tải 62H-083.64 lưu thông hướng tỉnh Đồng Tháp đi TP.HCM.

Khi đến tại Km1938+500m, quốc lộ 1, thuộc ấp 4 Nhựt Chánh, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh thì va chạm với xe mô tô 93FA-048.87 do ông DVU (75 tuổi, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông 75 tuổi tử vong. Ảnh: ĐÔNG THỨC

Cú va chạm mạnh khiến cụ ông 75 tuổi đi xe máy ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán qua người tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Bình Đức nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế Nguyễn Văn Hoà điều khiển xe tải 62H-083.64 vượt xe máy gây tai nạn giao thông.

Hiện cơ quan chức năng đã liên hệ chính quyền địa phương để thông báo và chờ người nhà đến nhận thi thể nạn nhân.