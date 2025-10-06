Ô tô con bẹp dúm sau va chạm với xe đầu kéo, 1 người tử vong, 3 người bị thương 06/10/2025 16:38

(PLO)- Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ô tô con bẹp dúm sau va chạm với xe đầu kéo đã xảy ra tại tỉnh Quảng Trị khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Trưa 6-10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tỉnh Quảng Trị giữa một ô tô con và xe đầu kéo, khiến một người tử vong tại chỗ và ba người bị thương.

Theo thông tin từ UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Thời điểm trên, ô tô mang biển số 30M-051.46 do tài xế VH (34 tuổi, ngụ TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông từ hướng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh.

Ô tô con bẹp dúm sau va chạm với xe đầu kéo, bốn người thương vong.

Trên xe lúc này có bà NTTH (47 tuổi), chị LTH (38 tuổi) và anh DĐT (39 tuổi), cùng ngụ tại TP Hà Nội.

Khi đến Km1062+910 (thuộc thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên), ô tô này đã va chạm với xe ô tô kéo theo rơ-moóc mang biển số 73F-002.85 và 73RM-002.50 do tài xế HVD (29 tuổi, ngụ xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Vụ va chạm mạnh khiến bà NTTH tử vong tại chỗ. Ba người còn lại trên xe bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn. Xe ô tô và rơ-moóc liên quan bị hư hỏng nhẹ.

Hiện Công an xã Cồn Tiên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.