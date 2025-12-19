Buông hai tay lái xe máy do ‘ngẫu hứng’, nam thanh niên bị tịch thu xe 19/12/2025 19:23

(PLO)- CSGT TP.HCM lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu xe nam thanh niên do buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng.

VIDEO: Buông hai tay lái xe máy, nam thanh niên bị tịch thu xe.

Ngày 19-12, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Tạ Hoàng L (19 tuổi) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Trước đó, camera của người dân ghi lại cảnh L điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng về ngã tư Nguyễn Thị Thập. Đến khu vực gần cầu Rạch Bàng 2, phường Tân Hưng, L bất ngờ buông cả hai tay khi xe đang chạy.

Tạ Hoàng L (19 tuổi) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PC08

Tiếp nhận phản ánh, Trạm CSGT Đa Phước xác minh và mời người liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, L thừa nhận toàn bộ hành vi như clip phản ánh. Vụ việc xảy ra vào ngày 16-12, L cho biết hành vi này xuất phát từ sự “ngẫu hứng”.

Căn cứ Nghị định 168/2024, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm đối với L về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy. Với lỗi này, L bị tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên chạy xe máy biển số 59V3-071… trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về ngã tư siêu thị Lotte Mart. Khi đến gần cầu Rạch Bàng 2, người này bất ngờ buông cả hai tay khỏi tay lái trong lúc xe vẫn di chuyển.

Theo hình ảnh từ clip, xe máy lưu thông giữa dòng phương tiện đông đúc với tốc độ khá nhanh. Hành vi này được đánh giá là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát và gây tai nạn giao thông cho người khác. Nhiều người đi đường bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.