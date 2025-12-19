Kẻ bị truy nã ở Hải Phòng bị bắt giữ khi lẩn trốn ở Quảng Trị 19/12/2025 16:07

(PLO)- Cảnh sát hình sự hai địa phương đã phối hợp bắt giữ Phạm Hoàng Đạt khi đang lẩn trốn ở Quảng Trị.

Công an xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, thông tin đã phối hợp bắt giữ thành công kẻ bị Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã từ sáu tháng trước.

Theo đó, ngày 19-12, Công an xã Cửa Việt phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, bắt giữ thành công người bị truy nã là Phạm Hoàng Đạt (32 tuổi, phường Hoà Bình, TP Hải Phòng).

Phạm Hoàng Đạt bị bắt giữ sau sáu tháng lẩn trốn. Ảnh: CA

Phạm Hoàng Đạt trước đó bị truy nã theo quyết định của Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Quá trình bắt giữ được triển khai đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và quần chúng nhân dân.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Công an TP Hải Phòng giải quyết theo thẩm quyền.