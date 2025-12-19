TP.HCM: Tìm chủ sở hữu chiếc xe Atila liên quan vụ trộm và sử dụng ma túy 19/12/2025 11:33

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm chủ sở hữu chiếc xe Atila là tang vật trong vụ án trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa xảy ra.

Ngày 18-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc được phát hiện vào ngày 6-11-2025 tại địa bàn phường Bình Đông (quận 8 cũ) và xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ).

Hai người liên quan trực tiếp là Huỳnh Công Nhân (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Võ Minh Thoàng (36 tuổi, ngụ quận 8 cũ).

Thoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: HỮU TÂM

Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 1-11-2025, Nhân gọi điện rủ Thoàng chạy xe máy biển số 59C1-334.87 đến đón mình tại nhà trọ ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) để đi trộm cắp tài sản.

Khi đến hẻm 59 đường Bông Sao, phường Bình Đông (quận 8 cũ), Nhân xuống xe còn Thoàng ra về. Đi ngang một căn nhà trong hẻm Bùi Minh Trực, thấy cửa lầu một mở, Nhân leo tường nhà bên cạnh để đột nhập vào trong.

Tại đây, Nhân lấy trộm một điện thoại iPhone 14 Pro Max và một máy tính xách tay hiệu HP rồi thoát ra lối cũ, về thuê phòng tại một khách sạn trên đường số 5, khu dân cư Phạm Hùng (xã Bình Hưng).

Sáng cùng ngày, Nhân rủ Thoàng đi tiêu thụ tài sản, nhưng do máy tính không có sạc và điện thoại hết pin nên cửa hàng không mua. Đến chiều tối, Nhân bán được máy tính tại khu vực cầu Chữ Y (quận 8 cũ) với giá 3,8 triệu đồng và chia cho Thoàng 500.000 đồng.

Đến trưa 4-11-2025, Thoàng rủ Nhân mua ma túy về sử dụng. Cả hai đến gầm cầu Ông Lớn (đường Nguyễn Văn Linh), sau đó Thoàng chạy xe máy đi mua ma túy đá của một người đàn ông tại khu vực cầu Tám Nó (xã Bình Hưng) với giá 200.000 đồng. Khoảng 30 phút sau, cả hai cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới gầm cầu này.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã bắt giữ Thoàng và Nhân. Công an thu giữ xe máy hiệu Atila Elizabeth biển số 59C1-334.87 (số máy: VMVTBA-D-002951; số khung: RLGKA12GD-8D002951) là phương tiện gây án.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu xe máy nêu trên đến trụ sở tại địa chỉ số 1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, gặp điều tra viên Phạm Minh Tuấn (số điện thoại: 0937.847.358) để cung cấp thông tin.