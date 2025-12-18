Cả nước sôi động sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam 18/12/2025 23:05

(PLO)- Sau chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan vào tối ngày 18-12, bầu không khí tại các trung tâm thành phố lớn trên cả nước đã thực sự bùng nổ. Biển người với cờ đỏ sao vàng rực rỡ đã tạo nên một khung cảnh ấn tượng, phản ánh niềm hạnh phúc vô bờ bến sau một trận cầu đầy kịch tính trên sân vận động Rajamangala.

Tại thủ đô Hà Nội, hàng nghìn người đã tập trung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Những tiếng hô vang khẩu hiệu chúc mừng đội tuyển cùng tiếng kèn trống tạo nên một không gian sôi động, náo nhiệt.

Tại TP.HCM, không khí cũng không kém phần cuồng nhiệt khi dòng người đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày càng đông. Những người hâm mộ cho biết đây là một trong những trận đấu mang lại nhiều cảm xúc nhất trong hành trình SEA Games 33, khi đội tuyển đã lội ngược dòng thành công trước đối thủ nhiều duyên nợ ngay trên sân khách. Càng về khuya, dòng người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.