Cả nước sôi động sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam﻿

Tại thủ đô Hà Nội, hàng nghìn người đã tập trung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Những tiếng hô vang khẩu hiệu chúc mừng đội tuyển cùng tiếng kèn trống tạo nên một không gian sôi động, náo nhiệt.
Tại TP.HCM, không khí cũng không kém phần cuồng nhiệt khi dòng người đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày càng đông. Những người hâm mộ cho biết đây là một trong những trận đấu mang lại nhiều cảm xúc nhất trong hành trình SEA Games 33, khi đội tuyển đã lội ngược dòng thành công trước đối thủ nhiều duyên nợ ngay trên sân khách. Càng về khuya, dòng người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.