U-22 Việt Nam lấy vàng của người Thái trên đất Thái 18/12/2025 22:32

Chiếc HCV bóng đá nam vẫn được nhiều nhà cầm quân ví von là danh giá nhất SEA Games chẳng có gì sai. Và U-22 Việt Nam vừa có cuộc ngược dòng vĩ đại ngay trên thánh địa Rajamangala và mang về chiếc huy chương đẹp nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Các học trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại U-22 Thái Lan ngay trên đất Thái Lan ở "chảo lửa" sân vận động quốc gia Rajamangala là một thời khắc lịch sử không thể nào quên.

HLV Kim Sang-sik có nhiều chiến công nơi đó, khi ông cũng từng dẫn tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-2 ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 đêm 5-1-2025. Và nay chiến lược gia Hàn Quốc lại tạo cột mốc lịch sử.

Ở trận chung kết đêm 18-12, chủ nhà U-22 Thái Lan có hai bộ mặt thật khác lạ. Hiệp 1 họ chơi một thứ bóng đá quá hiện đại gần như không cho U-22 Việt Nam chơi bóng. Nhưng sang hiệp 2, họ chỉ là cái bóng của chính mình.

U-22 Việt Nam có cuộc ngược dòng đầy quả cảm trên sân Rajamangala trong thế bị dẫn 2 bàn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Thawatchai Ongtrakul đã bày ra một thế trận hiệp 1 rất hay làm cho đồng nghiệp Kim Sang-sik bất ngờ và không trở tay kịp.

U-22 Thái Lan chơi bóng khắp mặt sân, kéo giãn đội hình U-22 Việt Nam bằng những đường chuyền dài, trung bình, chéo sân... và điều này đã “xé” các bài bản của đội khách. Cụ thể hóa cho sự lợi hại trong đấu pháp này giúp U-22 Thái Lan có bàn thắng phút 20 từ pha đá phạt mẫu mực của Yotsankon. Anh đưa bóng bay hình quả chuối lượn qua hàng vào rồi bay như kẻ chỉ sát cột, khiến thủ môn Trung Kiên khuất hàng rào không phản ứng kịp.

Fans Việt Nam phủ kín khán đài A sân Rajamangala. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngoài một lối chơi kéo rộng khắp mặt sân thì HLV Thawatchai Ongtrakul còn giăng bẫy chơi thấp đội hình để U-22 Việt Nam dâng cao, rồi bất ngờ phản công nhanh bằng chuyền dài. Đó là cách mà đội trưởng Saksan Satree ăn bàn thứ nhì cho Thái Lan ở phút 31 và tạm thời khép lại hiệp 1.

Không nhiều người tin U-22 Việt Nam thay đổi chiều gió ở hiệp 2 nhưng điều đó đã xảy ra. HLV Kim Sang-sik buộc học trò tạo ưu thế bằng cách giữ lối chơi của mình, không cuốn vào đối phương. Phút 49, Đình Bắc có bàn rút ngắn từ chấm 11m khi thủ môn Phosaman Sorawat phạm lỗi với chính anh. Và phút 69, từ tình huống phạt góc, trung vệ Lý Đức lao lên gây áp lực từ bóng bổng sát mặt cầu môn khiến Waris chạm bóng văng vào lưới, san bằng 2-2 cho đội khách Việt Nam.

90 phút hai đội hòa nhau 2-2 và bước vào hai hiệp phụ.

Khi hiệp phụ thứ nhất đi được 5 phút thì Thanh Nhàn đá bóng cận thành vào lưới thủ môn Sorawat, đưa U-22 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2. Đấy cũng là kết quả cuối của trận chung kết.

Một sự kiện mang tính lịch sử cho bóng đá nam của Việt Nam ở SEA Games khi các tuyển thủ dưới U-22 tuổi đã đánh bại U-22 Thái Lan ở chung kết ngay trên đất Thái.