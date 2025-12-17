2 yếu huyệt của U-22 Thái Lan ở trận chung kết gặp Việt Nam 17/12/2025 13:43

(PLO)- Trận thắng khó Malaysia của chủ nhà U-22 Thái Lan đã dấy lên những lo ngại về đội bóng xứ Chùa vàng, khi đối thủ U-22 Việt Nam đang có lối chơi đầy năng lượng và thuyết phục.

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Malaysia ở bán kết SEA Games 33, đội bóng chỉ còn thi đấu với 10 người trong phần lớn thời gian trận bán kết, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã thẳng thắn chỉ ra hai nhiệm vụ quan trọng mà đội tuyển U-22 Thái Lan cần thực hiện trước khi bước vào trận chung kết SEA Games gặp đội mạnh Việt Nam.

Ông Thawatchai nói rõ các học trò phải hồi phục thể lực và lấy lại khả năng kiểm soát thế trận, những yếu tố được xem là then chốt nếu Thái Lan muốn chạm tay vào tấm huy chương vàng sau nhiều năm chờ đợi.

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, ông Thawatchai không giấu được sự hài lòng khi đội nhà hoàn thành mục tiêu trước mắt. Ông khẳng định việc lọt vào chung kết đã giúp U-22 Thái Lan tiến thêm một bước dài trên hành trình giành lại ngôi vương SEA Games, danh hiệu mà họ đã bỏ lỡ suốt 8 năm qua. Theo ông, từ ban huấn luyện, các cầu thủ cho đến người hâm mộ, tất cả đều đang hướng về cùng một đích đến duy nhất: chức vô địch SEA Games và huy chương vàng thứ 17 trong lịch sử bóng đá nam Thái Lan.

Thái Lan rất khó khăn vượt qua Malaysia ở bán kết trong thế 11 đánh 10. Ảnh: CCT.

Nói về đối thủ Việt Nam ở trận đấu cuối cùng, ông Thawatchai dành sự tôn trọng lớn cho sức mạnh và vị thế của đội bóng này trong khu vực. Ông cho biết ban huấn luyện Thái Lan đã sớm dự đoán khả năng chạm trán Việt Nam ở chung kết, bởi đây là một trong những đội tuyển ổn định và giàu tham vọng nhất Đông Nam Á hiện nay.

Đối với chủ nhà Thái Lan, trận chung kết không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh chấp danh hiệu, mà còn là cơ hội để khẳng định bản thân sau những thất bại đáng tiếc trước đó, đặc biệt là việc dừng bước ở bán kết Giải vô địch AFF khi thua Indonesia trên chấm luân lưu. Theo ông Thawatchai, nếu muốn trở lại vị trí số một khu vực, Thái Lan buộc phải vượt qua những đối thủ mạnh nhất.

Từ góc độ chuyên môn, nhà cầm quân người Thái nhấn mạnh rằng điều chỉnh lớn nhất lúc này nằm ở khâu thể lực. Ông cho biết đã trực tiếp trao đổi với các cầu thủ, yêu cầu họ giữ tinh thần tự tin, không được e ngại bất kỳ đối thủ nào. Trận đấu với Malaysia là một ví dụ điển hình, khi đối phương dù chơi thiếu người từ sớm vẫn thể hiện tinh thần tập thể đáng khen và gây ra không ít khó khăn.

HLV Thawatchai lo lắng cho các học trò sa sút thể lực ở trận chung kết. Ảnh: CCT.

Chính điều đó khiến Thái Lan gặp vấn đề trong việc kiểm soát thế trận. Theo ông Thawatchai, đội bóng cần nhanh chóng rút kinh nghiệm, tập trung trở lại vào khả năng cầm nhịp và tổ chức lối chơi tốt hơn trong trận chung kết.

Quỹ thời gian hai ngày trước trận đấu cuối cùng sẽ được ưu tiên tối đa cho việc hồi phục. Với lịch thi đấu dày và nhiều cầu thủ vừa phải chinh chiến ở giải vô địch quốc gia, thể trạng là mối lo lớn nhất của ban huấn luyện. Dù tuyển U-22 Thái Lan có đủ 23 cầu thủ trong danh sách, nhưng không phải ai cũng đạt trạng thái sung mãn.

Vì vậy, đội ngũ huấn luyện đang nỗ lực giảm tải cho những cầu thủ chịu áp lực thi đấu liên tục, đồng thời theo dõi sát sao nguy cơ chấn thương. Mục tiêu là đảm bảo khi bước vào trận chung kết, đội hình ra sân có nền tảng thể lực tốt nhất.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có phần nhỉnh hơn chủ nhà về nhiều thứ ở trận chung kết. Ảnh: CCT.

So với những giải đấu trước, HLV Thawatchai đánh giá tình trạng của đội tuyển lần này có nhiều cải thiện. Nếu như ở SEA Games trước, thể lực của các cầu thủ vẫn mang tính “tiền mùa giải”, thì lần này U-22 Thái Lan đã trải qua nhiều đợt tập huấn bài bản hơn. Sự gắn kết trong lối chơi cũng được nâng cao, dù ông thừa nhận vẫn còn những điểm cần hoàn thiện để đạt đến sự ổn định cao nhất.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30, ngày 18-12 tại sân vận động Quốc gia Rajamangala, nơi đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu trực tiếp với Việt Nam trong cuộc chiến quyết định cho chiếc huy chương vàng.