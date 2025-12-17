Tuyển nữ Việt Nam viết tiếp trang sử vàng ở SEA Games 17/12/2025 06:39

(PLO)- Chung kết bóng đá nữ ngày 17-12, các cô gái Philippines khao khát lần đầu tiên vô địch SEA Games trong lúc tuyển nữ Việt Nam mong mỏi phá kỷ lục lần thứ năm liên tiếp đăng quang.

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra vào tối 17-12 (lúc 19 giờ 30) giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines được chờ đợi như một trong những màn so tài đáng chú ý nhất, khi hai đội mang theo những khát vọng lịch sử hoàn toàn khác nhau đối đầu trực tiếp. Một bên là các cô gái Philippines, lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận tranh huy chương vàng và bên kia là bóng đá nữ Việt Nam giàu truyền thống nhất Đông Nam Á, đứng trước cơ hội lập kỷ lục chưa từng có với lần thứ năm liên tiếp đăng quang tại SEA Games.

Đáng gờm Philippines

Hành trình vào chung kết của đội tuyển nữ Philippines thực sự mang màu sắc cổ tích. Ở trận bán kết, thầy trò HLV Mark Torcaso đã tạo nên cú sốc lớn khi loại chủ nhà Thái Lan 4-2 ngay trên sân Chonburi trên chấm luân lưu nghẹt thở, sau 120 phút hòa nhau 1-1, để lần đầu tiên bước vào trận đấu cuối cùng của một kỳ SEA Games.

Chiến thắng này giúp bóng đá nữ Philippines xác lập cột mốc thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự SEA Games. Trước đó, họ chỉ giành huy chương đồng tại SEA Games 1985 ở Bangkok và lặp lại tại kỳ đại hội tổ chức ở Hà Nội ba năm trước. Việc góp mặt ở trận chung kết lần này cho thấy sự phát triển vượt bậc của bóng đá nữ Philippines.

Tuyển nữ Philippines chơi nổi bật ở SEA Games mùa này. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, con đường đến trận tranh huy chương vàng của Philippines không hề bằng phẳng. Họ từng bị đánh giá là có cơ hội khá mong manh sau trận thua Myanmar 1-2 ở trận mở màn vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng này đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại chính Việt Nam 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Mallie Ramirez ở phút cuối.

Chiến thắng đậm 6-0 trước Malaysia sau đó giúp Philippines tiến vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B, trước khi tiếp tục viết nên trang sử mới bằng màn quật ngã tuyển nữ Thái Lan.

Thủ môn Olivia McDaniel, một trong những nhân tố nổi bật nhất của Philippines, không giấu được sự phấn khích khi nói về cơ hội lịch sử trước mắt. Cô cho rằng việc lần đầu tiên được thi đấu trong trận tranh huy chương vàng SEA Games mang lại cảm xúc đặc biệt và toàn đội đang tràn đầy quyết tâm. Tuy nhiên, McDaniel cũng thừa nhận thử thách là rất lớn, bởi việc đánh bại một đối thủ đã từng thua mình trong cùng giải đấu là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Các cô gái Philippines khao khát lần đầu tiên giành huy chương vàng. Ảnh: PFF.

HLV Mark Torcaso của Philippines tỏ rõ sự hào hứng trước trận chung kết, đồng thời khẳng định ông và các học trò dành sự tôn trọng rất lớn cho bóng đá nữ Việt Nam. Theo chiến lược gia người Úc, tuyển nữ Philippines đang có phong độ tốt và nhấn mạnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật lẫn tinh thần, sẵn sàng cho một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao vì chiếc huy chương vàng lịch sử.

Tuyển nữ Việt Nam 11 lần chơi chung kết SEA Games

Ở phía đối diện, các cô gái Việt Nam bước vào chung kết với sự tự tin lớn sau chiến thắng thuyết phục Indonesia 5-0 tại bán kết. Trận đấu này cho thấy chiều sâu lực lượng và sự chủ động trong cách điều hành của HLV Mai Đức Chung.

Ông thầy lão luyện 75 tuổi khẳng định việc nữ Việt Nam lần thứ 11 góp mặt ở chung kết SEA Games là niềm tự hào rất lớn. Ông Chung cho biết đã vào đến trận cuối cùng thì toàn đội sẽ chuẩn bị với quyết tâm cao nhất để giành kết quả tốt nhất. Nhà cầm quân kỳ cựu cũng nhấn mạnh Philippines là đối thủ rất mạnh, sở hữu thể hình, thể lực vượt trội nhờ chính sách nhập tịch, nhưng tuyển nữ Việt Nam cố gắng khắc phục những điểm yếu của mình để chơi một trận sòng phẳng.

HLV Mai Đức Chung tự tin đánh bại đối thủ Philippines ở chung kết. Ảnh: CCT.

Thủ môn Kim Thanh thể hiện quyết tâm bảo vệ ngôi hậu khi khẳng định sẽ cùng đồng đội tuân thủ chặt chẽ đấu pháp do ban huấn luyện đề ra. Cô cho biết đội bóng sẵn sàng phát huy lối chơi kỹ thuật, phối hợp ngắn, đập nhả và chọc khe để khắc chế đối thủ có thể hình vượt trội.

Trận chung kết càng trở nên đáng chú ý khi hai đội từng chạm trán ở vòng bảng và Philippines là đội giành chiến thắng 1-0 trong một trận đấu gây nhiều tranh cãi. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra không ít cơ hội, Việt Nam vẫn phải nhận bàn thua ở phút bù giờ, trong bối cảnh trọng tài bỏ qua một tình huống bóng chạm tay của cầu thủ Philippines trong vòng cấm.

Đội trưởng Hải Yến và Bích Thùy là hai mũi nhọn chủ lực của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: CCT.

Cũng phải thừa nhận Philippines mới là đối thủ khiến Việt Nam dè chừng nhất tại SEA Games 33, khi trong ba lần đối đầu gần nhất, đội bóng áo đỏ đều không giành được chiến thắng. Dù vậy, với kinh nghiệm, bản lĩnh và khát vọng lập kỷ lục năm lần liên tiếp vô địch, tuyển nữ Việt Nam vẫn đặt mục tiêu cao nhất cho trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 17-12.

Trước đó, Thái Lan và Indonesia sẽ chơi trận tranh huy chương đồng với phần thắng nhiều khả nghiêng về chủ nhà, khi ở vòng bảng họ từng thắng đậm đối thủ 8-0.