Đòn độc của U-22 Việt Nam để đánh bại Philippines 15/12/2025 12:05

(PLO)- Trước thềm trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa tuyển U-22 Việt Nam và U-22 Philippines, HLV Kim Sang-sik đã thể hiện rõ sự tự tin cùng quyết tâm rất cao của toàn đội.

Trước giờ bóng lăn, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định dù kịch bản trên sân có diễn ra theo cách nào, U-22 Việt Nam vẫn sẽ chiến đấu đến cùng với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Theo HLV Kim Sang-sik, đây là một trận đấu loại trực tiếp nên các học trò không thể mắc sai lầm.

Ông Kim bày tỏ sự hài lòng với hành trình của Việt Nam tại vòng bảng. Ông cho rằng các học trò đã thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi, tinh thần thi đấu cũng như khả năng thích nghi với từng đối thủ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển không dừng lại ở việc góp mặt tại bán kết. Toàn đội đã xác định rõ đích đến cao hơn và đang tập trung tối đa cho trận đấu quan trọng phía trước.

Theo HLV Kim Sang-sik, những điểm mạnh của các tuyển thủ trẻ Việt Nam cho trận bán kết với sự chuẩn bị toàn diện trên nhiều phương diện. Lực lượng của đội đã được cải thiện đáng kể khi một số cầu thủ trụ cột trở lại, giúp đội hình trở nên ổn định và linh hoạt hơn trong cách vận hành chiến thuật.

U-22 Philippines có 2 trận thắng Myanmar và biến Indonesia thành cựu vô địch để giành quyền vào bán kết. Ảnh: CCT.

Dù từng giành chiến thắng Philippines 2-1 tại bán kết giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7, ông Kim khẳng định kết quả trong quá khứ không mang nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại. Trận đấu sắp tới là một câu chuyện hoàn toàn khác và không cho phép bất kỳ sự chủ quan nào.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá trận bán kết diễn ra lúc 15 giờ 30, ngày 15-12 là thử thách thực sự cho cả hai đội, bởi mỗi bên đều mang trong mình quyết tâm rất lớn. Theo ông, yếu tố thể lực và tinh thần sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định đoạt kết quả. HLV Kim Sang-sik cũng đặc biệt lưu ý U-22 Philippines đang có những bước tiến rõ rệt so với lần đối đầu trước, cả về tổ chức lối chơi lẫn chất lượng cá nhân của các cầu thủ. Chính vì vậy, U-22 Việt Nam buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, từ chiến thuật đến khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt trận.

Ông Kim chia sẻ toàn bộ các cầu thủ đều đang hướng đến một chiến thắng, bất kể trận đấu diễn ra trong 90 phút hay phải kéo dài hơn. U-22 Việt Nam vẫn sẽ thi đấu bằng tất cả danh dự của đội tuyển và niềm tin mà người hâm mộ đã gửi gắm. Với ông, tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo là điều không thể thỏa hiệp.

HLV Kim Sang-sik cùng đồng nghiệp Garrath McPherson đều tự tin vào chiến thắng. Ảnh: VFF.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Garrath McPherson của tuyển U-22 Philippines bày tỏ niềm tự hào khi đội bóng của ông lần đầu tiên sau nhiều năm góp mặt ở bán kết SEA Games. Ông cho biết các cầu thủ đã có quãng thời gian hồi phục và chuẩn bị tốt, sẵn sàng đối mặt với mọi kịch bản, kể cả việc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

HLV McPherson khẳng định U-22 Philippines sẽ trung thành với triết lý chơi bóng đã xây dựng, tận dụng lợi thế về thể hình, thể lực và hạn chế khả năng kiểm soát cũng như triển khai kỹ thuật của Việt Nam.

Trận bán kết giữa U-22 Việt Nam và U-22 Philippines sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala. Đây là trận đấu loại trực tiếp, nếu hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức sẽ bước vào hiệp phụ và có thể phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu để xác định đội giành quyền vào chung kết. Ở trận bán kết còn lại sau đó, chủ nhà Thái Lan sẽ tiếp Malaysia.