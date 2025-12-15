‘Nữ hoàng đi bộ’ Thanh Phúc ngất xỉu trên đường đua và lời tri ân cảm động 15/12/2025 09:54

(PLO)- Cuộc thi đi bộ 20 km nữ tại SEA Games 33 đã khép lại với một hình ảnh khiến người hâm mộ xúc động, khi “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thanh Phúc bất ngờ bị ngất xỉu phải dừng bước giữa chừng.

Sau khi thi đấu được gần chục vòng, tương đương hơn 10 km, Thanh Phúc không thể tiếp tục và buộc phải bỏ cuộc, để lại sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ cũng như chính bản thân cô.

Ngay sau sự cố trên đường đua, Nguyễn Thanh Phúc đã chia sẻ tâm sự dài và đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Trong đó, cô gửi lời xin lỗi chân thành tới lãnh đạo, ban huấn luyện, các thầy cô và những người hâm mộ đã luôn tin tưởng, đồng hành và đặt kỳ vọng vào cô tại kỳ SEA Games lần này. Nữ vận động viên cho biết, chấn thương cũ bất ngờ tái phát từ khoảng km thứ 5, khiến cơ thể đau nhức dữ dội. Dù vậy, bằng ý chí và tinh thần trách nhiệm của một vận động viên khoác lên mình màu cờ sắc áo, Thanh Phúc vẫn cố gắng gượng bước thêm đến km thứ 11.

"Nữ hoàng đi bộ" viết tâm thư xin lỗi và tri ân giới hâm mộ cùng những người đã luôn sát cánh bên cô trong sự nghiệp. Ảnh: FNV.

Tuy nhiên, những nỗ lực vượt qua giới hạn đã không thể chiến thắng thể trạng. Thanh Phúc bị ngất xỉu và không thể hoàn thành cự ly 20 km - điều mà cô thừa nhận là khoảnh khắc đau đớn nhất trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Nỗi buồn, sự tiếc nuối và day dứt không đến từ việc mất thành tích, mà xuất phát từ cảm giác chưa thể đáp lại trọn vẹn niềm tin và sự kỳ vọng của những người luôn đứng phía sau, dõi theo từng bước chân của cô.

Trong dòng chia sẻ đầy chân thành, Thanh Phúc cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã không rời bỏ cô ngay cả trong giây phút gục ngã. Cô xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và thất vọng, đồng thời khẳng định bản thân đã chuẩn bị nghiêm túc, tập luyện kỹ lưỡng và dốc toàn bộ tâm huyết cho SEA Games 33. Cô bước vào cuộc thi với khát khao chiến thắng và tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhưng thể thao đỉnh cao không chỉ có ánh hào quang, mà còn có những giới hạn nghiệt ngã của cơ thể.

Cô gái quê Đà Nẵng rèn luyện mỗi ngày trên đường đua. Ảnh: FNV.

Theo Thanh Phúc, bản lĩnh của người làm nghề là dám đối diện với thất bại và chấp nhận sự thật khi cơ thể không còn cho phép tiếp tục. Sau cuộc thi, cô trở về bên gia đình, bên con gái – nguồn động viên tinh thần lớn nhất giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Dù trong lòng vẫn còn những day dứt, đặc biệt là ước nguyện còn dang dở của người cha, Thanh Phúc tin rằng hành trình của mình chưa khép lại. Khi vẫn còn có thể đứng dậy, cô sẽ tiếp tục chữa lành, tiếp tục trở lại vì tình yêu thể thao, vì màu cờ sắc áo và vì những trái tim chưa từng quay lưng với cô.

Nguyễn Thanh Phúc là gương mặt giàu thành tích của điền kinh Việt Nam, từng nhiều lần vô địch SEA Games vào các năm 2011, 2013, 2015, 2022 và 2023, đồng thời giành suất tham dự Olympic London 2012. Những gì cô đã cống hiến suốt hơn một thập kỷ qua vẫn là dấu ấn khó phai trong lịch sử đi bộ thể thao Việt Nam.