Lại El Clasico Việt Nam - Thái Lan ở SEA Games 33 14/12/2025 20:27

Chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 lại là El Clasico Việt Nam - Thái Lan lúc 17 giờ 30 ngày 15-12

Cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đánh bại hai đối thủ cộm cán ở bán kết bằng 3 set trắng, và thế là trận chung kết được đẩy lên đỉnh điểm El Clasico Việt Nam - Thái Lan.

Philippines thua tuyển Việt Nam 0-3 ở bán kết 1. Ảnh:CTP

Tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines 3-0 (25-17, 25-14 và 25-17), trong khi đó, thế lực hàng đầu Đông Nam Á, đẳng cấp thế giới Thái Lan cũng thắng Indonesia với tỉ số 3-0 (25-15, 25-21 và 25-15). Quá khứ, Indonesia và Philippines đều là những thế lực của Đông Nam Á và bóng chuyền nữ Philippines cũng từng ở đẳng cấp châu Á.

Trong khi đó Thái Lan thì khỏi phải bàn, họ đẳng cấp thế giới, là đội tuyển thường xuyên của khu vực Đông Nam Á dự World Cup và các giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới.

Vừa qua, tuyển Việt Nam đã đánh bại tuyển Thái Lan tại Nam Định để lần đầu “phá thế thống trị” của bóng chuyền nữ Thái Lan ở Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam vẫn thể hiện phong độ cực tốt ở SEA Games 33. đánh bại Phillippines từng một thời là thế lực Đông Nam Á 3 set trắng để vào chung kết.

Như vậy ở môn thể thao quyến rũ bóng chuyền nữ SEA Games 33, hai thế lực tạo nên El Clasico Việt Nam - Thái Lan tranh HCV chiều 15-12.