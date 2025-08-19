Sốc: Chủ công Bích Tuyền đột ngột rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 19/08/2025 13:30

Theo kế hoạch, sáng 20-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan để tham dự Giải VĐTG 2025. Tuy nhiên, thay vì đủ 14 gương mặt như danh sách đăng ký ban đầu, đội sẽ chỉ có 13 vận động viên (VĐV) góp mặt do trường hợp vắng mặt của chủ công Bích Tuyền.

Được biết, Bích Tuyền đã xin không tham dự giải đấu lần này vì lý do gia đình. Ban huấn luyện đội tuyển cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đều xác nhận thông tin và khẳng định tôn trọng quyết định cá nhân của VĐV.

Ông Lê Trí Trường – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam – chia sẻ: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ ban huấn luyện về một trường hợp không thể tham gia vì lý do bất khả kháng. Đây là lựa chọn riêng của vận động viên, và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng”. Tuy nhiên, Liên đoàn vẫn sẽ xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra thông báo chính thức.

Trong danh sách đăng ký dự giải, ngoài Bích Tuyền còn có nhiều gương mặt quen thuộc và dày dạn kinh nghiệm như Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, cùng các tay đập trẻ như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang hay Nguyễn Thị Ninh Anh. Đây được xem là lực lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giúp HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có nhiều lựa chọn chiến thuật linh hoạt tại giải đấu tầm cỡ thế giới.

Bích Tuyền xin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải VĐTG 2025. Ảnh: SAVA

Trước khi lên đường, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có loạt trận giao hữu nhằm rà soát lực lượng và thử nghiệm đội hình. Ngày 16-8, các học trò của HLV Tuấn Kiệt đã có trận đấu tập với đội tuyển nữ Tây Ban Nha và để thua 0-4. Trong trận đấu này, Bích Tuyền vẫn góp mặt và thi đấu, cho thấy quyết định rút lui sau đó đến từ hoàn cảnh cá nhân chứ không phải chấn thương hay vấn đề chuyên môn.

Tối nay (19-8), đội bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng tại Đông Anh (Hà Nội) gặp đội tuyển nữ Kenya, được coi là bài test quan trọng trước khi sang Thái Lan. Ban huấn luyện kỳ vọng màn thể hiện trước đại diện châu Phi sẽ giúp các cầu thủ nâng cao tinh thần và rút kinh nghiệm từ những hạn chế ở các trận giao hữu trước đó.

Việc thiếu vắng một mũi tấn công quan trọng như Bích Tuyền chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ông vẫn có trong tay lực lượng đủ chất lượng để đảm bảo mục tiêu thi đấu và sẽ đưa ra những điều chỉnh phù hợp để tối ưu hóa đội hình.

Giải VĐTG 2025 vốn là một sân chơi khốc liệt, nơi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quý báu khi đối đầu với những nền bóng chuyền hàng đầu thế giới.