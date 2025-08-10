Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược dòng Thái Lan vô địch SEA V.League 10/08/2025 23:30

Bích Thùy và đồng đội vô hiệu hóa tay đập của tuyển Thái Lan. Ảnh: SAVA

Chiến thắng lịch sử cũng chấm dứt hơn 30 năm bóng chuyền nữ Việt Nam luôn lép vế trước đại kình địch Thái Lan.

Bước vào trận chung kết chặng 2, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc không tốt. Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo, chuyền một thiếu ổn định khiến đội chủ nhà liên tục để đối thủ khai thác điểm. Với đẳng cấp vốn có, Thái Lan nhanh chóng thắng hai ván đầu 25-17 và 26-24, đẩy bóng chuyền nữ Việt Nam vào thế khó.

Trước một canh bạc tất tay, HLV Tuấn Kiệt quyết định điều chỉnh nhân sự và chiến thuật. Sự xuất hiện của Vi Thị Như Quỳnh thay cho Nguyễn Thị Uyên mang lại hiệu quả tức thì. Cùng với đó, Bích Tuyền và Bích Thủy duy trì khả năng ghi điểm ổn định, còn Thanh Thúy đảm nhiệm tốt vai trò phòng ngự. Kết quả, Việt Nam thắng áp đảo 25-17 ở ván 3 nhen nhóm lại hy vọng.

Bước sang ván 4, thế trận cân bằng đến điểm số 10-10 trước khi đội chủ nhà bứt lên. Trong ngày Thanh Thúy không đạt hiệu suất tấn công cao, Vi Quỳnh chơi bùng nổ, san sẻ áp lực ghi điểm cùng Bích Tuyền. Việt Nam duy trì thế dẫn trước và thắng 25-22 đưa trận đấu vào ván quyết định.

Bích Tuyền tỏa sáng giúp bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng vô địch chặng 2 SEA V.League.

Ở ván 5, sự tự tin và tinh thần hưng phấn giúp các cô gái Việt Nam chơi áp đảo. Bích Tuyền tiếp tục tỏa sáng ở những pha bóng quyết định, trong khi hàng chắn và phòng ngự toàn đội hoạt động hiệu quả. Kết quả Việt Nam thắng 15-11, hoàn tất cú lội ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc.

Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn ba thập niên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan tại một giải đấu chính thức, đồng thời phá vỡ thế thống trị của đối thủ tại sân chơi ASEAN Grand Prix/SEA V.League.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ sau trận đấu: “Các học trò đã chiến đấu với hơn 100% khả năng. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và khát khao của toàn đội”.

Chiến thắng không chỉ mang về danh hiệu SEA V.League mà còn tiếp thêm sự tự tin cho các cô gái Việt Nam trên hành trình chinh phục mục tiêu cao nhất tại SEA Games sắp tới. Đồng thời, khẳng định vị thế cũng như cái nhìn mới về bóng chuyền nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.