Tiếp tục về vụ 2 VĐV bóng chuyền U-21 Việt Nam bị nghi là nam và bị xử thua 4 trận 13/08/2025 09:18

(PLO)- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) vừa ra thông cáo báo chí phản đối quyết định của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về việc xử thua bốn trận của đội U-21 nữ Việt Nam.

Liên quan vụ FIVB vào tối 12-8 bất ngờ yêu cầu bổ sung một số giấy tờ gốc và áp dụng những điều kiện mới đối với hai VĐV Việt Nam. VFV cho rằng điều kiện của FIVB là ngoại lệ, chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.

Đội nữ bóng chuyền U-21 Việt Nam thi đấu giải bóng chuyền nữ thế giới U-21 năm 2025, tại Surabaya, Indonesia với kết quả thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3 và theo FIVB thì cả bốn trận trên đều bị xử thua 0-3. Riêng trận thắng Puerto Rico 3-1 chiều 12/8 được giữ nguyên với lý do không có hai cầu thủ bị FIVB đặt vấn đề và yêu cầu về kiểm tra giới tính.

Từ việc xử thua trên U-21 Việt Nam từ vị trí nhì bảng A, rơi xuống cuối bảng, mất suất vào vòng 1/8 gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó, đội U-21 nữ Việt Nam phải xuống đấu Ai Cập ở vòng phân bậc từ hạng 17–24.

Chiếu theo điều lệ, một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu sẽ bị loại khỏi giải, kết quả các trận có cầu thủ đó bị hủy, và liên đoàn hoặc CLB chủ quản có thể bị phạt 30 ngàn franc Thụy Sĩ (khoảng 980 triệu đồng) mỗi trường hợp. Ngoài ra, cầu thủ liên quan có thể bị đình chỉ tối đa hai năm.

Các VĐV Việt Nam tại giải U-21 thế giới.

Báo Siam Sport của Thái Lan cho biết hai VĐV Việt Nam đang chờ kết quả kiểm tra giới tính, phải lấy mẫu máu và nước tiểu theo yêu cầu của FIVB, song không được thông báo cụ thể về loại xét nghiệm do các đội cùng bảng A với Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại cho rằng U-21 Việt Nam đưa 2 VĐV nam vào thi đấu.