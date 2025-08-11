Chủ nhà Việt Nam phải thắng Thái Lan ở trận ‘chung kết sớm’ 11/08/2025 06:39

(PLO)- Chỉ sau hai lượt trận, khi vòng bảng vẫn còn một lượt đấu nữa, cả chủ nhà Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan đã chính thức ghi tên mình vào bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á nhưng sẽ phải tương tàn để giành ngôi nhất bảng.

Hai ứng cử viên cho ngôi vô địch là chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đã sớm lấy vé bán kết giải Đông Nam Á theo cách đầy thuyết phục, gần như không tốn quá nhiều sức lực. Dù đương kim vô địch Philippines mới là đội được đánh giá cao nhất trước giải, nhưng với những gì diễn ra trên sân đang cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của hai cựu vương vẫn là yếu tố quyết định.

Nín thở chờ trận ‘chung kết bảng’

Việc hai đội bóng giàu truyền thống là chủ nhà Việt Nam và Thái Lan nhanh chóng vượt qua bảng A vốn đã nằm trong dự đoán. Thái Lan kỷ lục gia với bốn lần vô địch khu vực và Việt Nam bám sát với ba lần đăng quang tiếp tục cho thấy cả hai luôn là đối thủ đáng gờm.

Bước vào giải năm nay, Thái Lan gây chú ý khi mang đến đội hình trẻ trung nhất trong nhiều năm, chỉ có một cầu thủ trên 23 tuổi. Sự trẻ hóa ấy lại mang đến làn gió mới cho lối chơi, với tốc độ, thể lực và tinh thần chiến đấu rực lửa. Nổi bật trong số đó là tài năng 17 tuổi Madison Casteen đã nối tiếp bàn thắng từ xa đẹp mắt trước Indonesia bằng cú đúp đầy tự tin vào lưới Campuchia.

Ngân Thị Vạn và đồng đội dễ dàng có 2 chiến thắng đậm ở vòng bảng giải nữ Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, hào quang ở trận thắng Campuchia 7-0 lại thuộc về Janista Jinantuya. Cầu thủ 21 tuổi này ghi một hat trick đẳng cấp để vươn lên dẫn đầu danh sách nữ hoàng phá lưới của giải, khẳng định bản năng sát thủ dù xuất phát từ hành lang cánh trái.

Ở phía bên kia, tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung vẫn trung thành với bộ khung giàu kinh nghiệm với những gương mặt đã trải qua SEA Games, AFF Cup và vòng chung kết World Cup 2023. Lợi thế của đội hình này nằm ở sự ổn định, bản lĩnh và khả năng ứng phó với mọi kịch bản trận đấu.

Dù chỉ dẫn trước Indonesia 2-0 sau hiệp một, chủ nhà Việt Nam vẫn bình tĩnh làm chủ thế trận, rồi bùng nổ trong hiệp hai khi đối phương xuống sức, ghi thêm 5 bàn để khép lại chiến thắng 7-0. Đây là trận đấu mà HLV Mai Đức Chung mạnh dạn xoay vòng gần như toàn bộ đội hình xuất phát, chỉ giữ lại ba vị trí của Bích Thùy, Dương Thị Vân và Thu Thương, nhằm dưỡng sức cho trụ cột trước trận “đại chiến” Thái Lan ngày 12-8.

Tuyển nữ Thái Lan có lợi thế hơn ở trận "chung kết sớm" khi chỉ cần hòa chủ nhà Việt Nam là giành ngôi nhất bảng A. Ảnh: CCT.

Phải thắng Thái Lan

Có hai chiến thắng đậm, chiến lược gia 74 tuổi Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng hoàn toàn về các học trò. Ông thẳng thắn cho rằng ở trận gặp Indonesia nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, chủ nhà Việt Nam có thể ghi 10 bàn thắng. Ông cũng cho biết một số cầu thủ được trao cơ hội đá chính vẫn chưa thể hiện như mong muốn, nhưng hiệp hai đã cải thiện đáng kể.

Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đang đi trên hai con đường khác nhau để hướng đến cùng một mục tiêu. Việt Nam chọn kinh nghiệm để duy trì sự ổn định và bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Thái Lan đặt cược vào sức trẻ, tốc độ và khả năng pressing không ngừng nghỉ. Kết quả sau hai lượt trận cho thấy cả hai chiến lược đều hiệu quả như nhau: Thái Lan toàn thắng Indonesia và Campuchia cùng với tỉ số 7-0, trong khi chủ nhà Việt Nam dội cơn mưa gôn 7 bàn vào lưới Indonesia 7-0 nhưng chỉ thắng Campuchia 6-0. Sự khác biệt duy nhất là hiệu số bàn thắng bại, khiến Việt Nam tạm xếp thứ hai bảng A.

Lượt trận cuối ngày 12-8, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp để phân định ngôi đầu bảng. Trận đấu này được xem là “chung kết sớm” của bảng A, bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới việc chọn đối thủ ở bán kết mà còn mang ý nghĩa tâm lý quan trọng, đánh bại đối thủ truyền kiếp sẽ là cú hích lớn trước khi bước vào vòng knock out.

Dương Thị Vân gặp chấn thương sẽ khiến chủ nhà Việt Nam thêm khó khăn ở trận quyết định vòng bảng. Ảnh: CCT.

HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi đặt mục tiêu thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Cơ hội chia đều cho cả hai, đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ chiến thắng”.

Thống kê từ năm 2015 đến nay cho thấy Việt Nam nhỉnh hơn với tám chiến thắng, ba trận hòa và chỉ hai lần thua Thái Lan. Sự cân bằng về đẳng cấp và tinh thần quyết chiến đã khiến bất kỳ cuộc so tài nào giữa hai đối thủ này cũng đều trở thành tâm điểm của bóng đá nữ Đông Nam Á.